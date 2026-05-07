ES derybininkams nepavyko sutarti dėl prekybos susitarimo su JAV ratifikavimo

27 valstybių narių blokas ir Jungtinės Valstijos praėjusią liepą sudarė susitarimą, pagal kurį daugumai ES prekių nustatomas 15 proc. muitas, tačiau galutinę pakto versiją dar turi patvirtinti valstybės narės, o delsimas kelia nusivylimą Vašingtone.
D. Trumpas praėjusią savaitę pažadėjo padidinti muitus ES automobiliams ir sunkvežimiams iki 25 proc., kaltindamas bloką nesilaikant susitarimo.
Kipras, pirmininkaujantis ES Tarybai, pranešė apie „pažangą daugelyje elementų“ ir teigė norintis išlaikyti „teigiamą pagreitį“ naujame derybų su europarlamentarais raunde, numatytame gegužės 19 dieną.
„Esame visiškai įsipareigoję tęsti konstruktyvų bendradarbiavimą su Europos Parlamentu, siekdami kuo greičiau užbaigti teisėkūros darbą“, – sakė Kipro energetikos, prekybos ir pramonės ministras Maiklas Damianas (Michaelas Damianos).
Europos Parlamento (EP) vyriausiasis derybininkas Berndas Lange (Berntas Langė) teigė, kad derybose padaryta „gera pažanga“, tačiau „dar yra kur tobulėti“.
Kovo pabaigoje ES įstatymų leidėjai uždegė žalią šviesą bloko muitų susitarimui su D. Trumpu, tačiau jie taip pat siekė papildomų apsaugos priemonių.
Nepaisant sąlyginio EP pritarimo, prieš blokui įgyvendinant susitarimą, dėl jo turi būti susiderėta su ES valstybėmis.
D. Trumpas praėjusią savaitę socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė, kad „remiantis tuo, jog Europos Sąjunga nesilaiko mūsų visiškai suderinto prekybos susitarimo, kitą savaitę padidinsiu tarifus, taikomus Europos Sąjungai už į Jungtines Valstijas įvežamus automobilius ir sunkvežimius (...) iki 25 proc.“
ES pareiškė, kad yra „visiškai įsipareigojusi vykdyti mūsų bendrus įsipareigojimus“ ir viso proceso metu „išsamiai informavo“ Vašingtoną.
