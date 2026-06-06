ES ekonomikos komisaras pasisako prieš sankcijų Rusijai švelninimą

„Akivaizdu, kad dabar ne metas mažinti spaudimą Rusijai. Turime toliau daryti spaudimą, toliau skelbti sankcijas Rusijai“, – sakė jis Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) metinio susitikimo Rygoje kuluaruose.
Tai esą svarbu, nors, turint omenyje Europos Sąjungoje tam reikalingą vienbalsiškumą, „užduotis nėra lengva“. Tačiau, anot V. Dombrovskio, yra šalių narių iniciatyvų dėl tolesnių prekybos suvaržymų ir „Visa“ ribojimų Rusijos piliečiams.
ES iki šiol yra priėmusi 20 sankcijų Rusijai paketų
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