 ES ekonomikos komisaras pasisako prieš sankcijų Rusijai švelninimą

ES ekonomikos komisaras pasisako prieš sankcijų Rusijai švelninimą

2026-06-06 14:43
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Europos Sąjungos (ES) ekonomikos komisaras Valdis Dombrovskis vienareikšmiškai pasisako prieš sankcijų, pavyzdžiui, Rusijos naftos eksportui, švelninimą.

<span>ES ekonomikos komisaras pasisako prieš sankcijų Rusijai švelninimą</span>
ES ekonomikos komisaras pasisako prieš sankcijų Rusijai švelninimą / EPA-ELTA nuotr.

„Akivaizdu, kad dabar ne metas mažinti spaudimą Rusijai. Turime toliau daryti spaudimą, toliau skelbti sankcijas Rusijai“, – sakė jis Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) metinio susitikimo Rygoje kuluaruose.

Tai esą svarbu, nors, turint omenyje Europos Sąjungoje tam reikalingą vienbalsiškumą,  „užduotis nėra lengva“. Tačiau, anot V. Dombrovskio, yra šalių narių iniciatyvų dėl tolesnių prekybos suvaržymų ir „Visa“ ribojimų Rusijos piliečiams.

ES iki šiol yra priėmusi 20 sankcijų Rusijai paketų

Šiame straipsnyje:
Valdis Dombrovskis
ES
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sankcijų švelninimas
Ukraina
Europos sąjunga

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gal
kremlius "otkatą" jam sumokėjo, avansu.
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