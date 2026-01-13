ES iškvietė Irano ambasadorių Briuselyje pasiaiškinti dėl protestų malšinimo

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) anksčiau antradienį pareiškė, kad skubiai pasiūlys įvesti naujas sankcijas Iranui, dramatiškai išaugus aukų skaičiui per susidorojimą su masiniais protestais.
ES pareiškė remianti iraniečius, dalyvaujančius visoje šalyje vykstančiuose masiniuose protestuose, kurie tapo vienu didžiausių iššūkių teokratinei valdžiai, valdančiai Iraną nuo 1979 metų Islamo revoliucijos, per kurią buvo nuverstas šachas.
ES jau yra įvedusi sankcijų keliems šimtams Irano pareigūnų dėl žiauraus protestų malšinimo ir Teherano paramos Rusijos karui Ukrainoje.
Baltieji rūmai pirmadienį kartoja, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) svarsto galimybę smogti Iranui, kad sustabdytų susidorojimą su protestuotojais.
Žmogaus teisių gynimo grupės pranešė apie augantį mirčių skaičių Irane, informacijai toliau sklindant iš šalies, nepaisant kelias dienas atjungto interneto ryšio.
Norvegijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Irano žmogaus teisės“ (IHR) pranešė patvirtinusi, kad per protestus žuvo 734 žmonės, įskaitant devynis nepilnamečius, tačiau perspėjo, kad aukų skaičius greičiausiai yra daug didesnis – „kai kuriais skaičiavimais, daugiau nei 6 tūkst.“ žmonių.
