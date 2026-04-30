ES: JAV pajėgų dislokavimas Europoje atitinka Vašingtono interesus

ES atstovė Anitta Hipper teigė, kad JAV yra „gyvybiškai svarbi partnerė, prisidedanti prie Europos saugumo ir gynybos“.
„JAV karių dislokavimas Europoje taip pat atitinka JAV interesus, remiant jų pasaulinį vaidmenį“, – pridūrė ji.
Po ginčo su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu dėl karo Irane, D. Trumpas pareiškė, kad JAV svarsto galimybę sumažinti savo dislokuotus kontingentus.
Šis ginčas yra naujausias incidentas, supriešinęs D. Trumpą su Vašingtono sąjungininkėmis Europoje ir NATO. JAV lyderis jau anksčiau negailėjo kritikos dėl jų reakcijos į jo karą su Iranu.
Baimindamasi dėl D. Trumpo įsipareigojimų NATO ir dėl Rusijos karo Ukrainoje, Europa padidino savo išlaidas gynybai.
„Mūsų NATO sąjungininkės taip pat beprecedenčiu tempu didina išlaidas gynybai“, – sakė A. Hipper.
Ji pažymėjo, kad Vokietija paskelbė apie ateinančiais metais „tris kartus didinamą“ gynybos biudžetą.
F. Merzas ketvirtadienį pabrėžė „patikimos transatlantinės partnerystės“ svarbą.
„Šiais ypač neramiais laikais vadovaujamės aiškiu kompasu, – lankydamasis viename kariuomenės poligone Šiaurės Vokietijoje sakė F. Merzas. – Šis kompasas ir toliau orientuotas į vieningą NATO bei patikimą transatlantinę partnerystę.“
F. Merzas tiesiogiai nekomentavo trečiadienį D. Trumpo išsakyto grasinimo perdislokuoti dalį iš dešimčių tūkstančių Vokietijoje dislokuotų JAV karių.
Tačiau kancleris teigė, kad sprendžiant karo Artimuosiuose Rytuose pasekmes Berlynas palaiko „glaudų ir pasitikėjimu grįstą kontaktą su savo partneriais, įskaitant (partnerius) Vašingtone ir ypač“ su jais.
„Tai darome dėl mūsų bendro transatlantinio intereso. Tai darome su abipuse pagarba ir teisingu naštos pasidalijimu, – kalbėjo jis. – Ši transatlantinė partnerystė mums ypač brangi – tiek mums visiems, tiek man asmeniškai, kaip žinote.“
Vokietijos užsienio reikalų ministras ketvirtadienį pareiškė, kad šalis yra pasirengusi bet kokiam joje dislokuojamų JAV karių skaičiaus mažinimui.
„Esame tam pasirengę“, – lankydamasis Maroke sakė Johannas Wadephulis.
„Mes tai glaudžiai ir tvyrant pasitikėjimo atmosferai aptariame visose NATO institucijose ir laukiame amerikiečių sprendimų šiuo klausimu“, – nurodė J. Wadephulis.
