ES preliminariai sutarė iki 2027 metų rudens uždrausti rusiškas gamtines dujas

2025-12-03 09:58
Europos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjai ir šalys narės preliminariai sutarė iki 2027 metų rudens uždrausti visą rusiškų dujų importą į bloką, paskelbta anksti trečiadienį.

Susitarimas žymi kompromisą tarp šalių narių ir Europos Parlamento, norėjusio, kad draudimas įsigaliotų greičiau.

Ilgalaikių sutarčių draudimas įsigalios vėliausiai 2027 metų lapkričio 1 dieną.

„Šiandien pirmininkavimo (ES) Tarybai ir Europos Parlamento atstovai pasiekė preliminarų susitarimą dėl nuostatų, kaip palaipsniui nutraukti rusiškų gamtinių dujų importą“, – sakoma Tarybos pareiškime.

Šiuo žingsniu siekiama „panaikinti priklausomybę nuo rusiškos energijos, Rusijai ginklu pavertus dujų tiekimą ir reikšmingai paveikus Europos energijos rinką“, sakoma pareiškime.

2027-ųjų lapkričio 1-osios terminas taikomas dujotiekiais tiekiamoms dujoms. 2027-ųjų sausio 1-ąją įsigalios ilgalaikių sutarčių dėl suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) draudimas.

Draudimas trumpalaikėms sutartims dėl SGD įsigalios 2026 metų balandžio 25 dieną, o trumpalaikėms sutartims dėl dujotiekiais tiekiamų dujų – 2026 metų birželio 17-ąją.

Šį grafiką dabar turi galutinai patvirtinti Europos Parlamentas ir šalys narės.

