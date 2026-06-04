ES šalys ragina griežtinti vizų režimą Rusijos turistams

ES šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą, iškeltą Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar devynių Šengeno erdvės narių laiške, aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime.
„Labai neramu stebėti, kaip vis daugiau Rusijos turistų mėgaujasi laisvalaikio kelionėmis Europos paplūdimiuose ir kurortuose, kol raketos ir dronai toliau smogia civiliams ir civilinei infrastruktūrai Ukrainoje“, – rašoma naujienų agentūros AFP matytame laiške.
Blokas sustabdė vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija ir pernai lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos.
Rusams išduodamų vizų skaičius smarkiai sumažėjo – nuo daugiau nei keturių milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024 metais.
Griežtosios linijos besilaikančios ES šalys teigia, kad to nepakanka, ir skundžiasi dėl netolygaus dabartinių taisyklių taikymo bloke.
Remiantis laišku, 2025 metais Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkst. turistinių Šengeno vizų, daugelis jų buvo daugkartinės.
„Noriu, kad nebebūtų jokių apsipirkimo savaitgalių. Noriu, kad nebebūtų jokių prabangių kelionių į Europą, kol ukrainiečiai miršta mūšio lauke“, – atvykdamas į derybas Liuksemburge žurnalistams sakė Švedijos migracijos ministras Johanas Forssellas.
„Ši situacija yra visiškai beprotiška ir ją reikia sustabdyti“, – sakė jis.
Turistų pamėgtos Prancūzija, Ispanija ir Italija yra tarp šalių, išduodančių daugiausiai vizų.
Birželio 2 dienos laiške raginama imtis „naujų ribojančių ir privalomų vizų priemonių“, teigiant, kad lengvas patekimas į Europą taip pat kelia saugumo riziką, nes baiminamasi, kad Kremlius siekia destabilizuoti bloką hibridinėmis atakomis.
Reikia geresnių priemonių, kad būtų galima nustatyti rusus, kovojusius Ukrainoje, ir užkirsti jiems kelią patekti į Europą, rašė signatarai.
Nors šalininkai teigia, kad paprasti rusai turėtų labiau pajusti karo poveikį, kitos ES šalys sako, kad būtų neteisinga naudoti vizų apribojimus kaip visuotinę baudžiamąją priemonę.
Kelionės į Europą taip pat padeda rusams, esantiems griežtai kontroliuojamos žiniasklaidos aplinkoje namuose, susipažinti su kitokiais naratyvais ir idėjomis, teigia kai kurie ES diplomatai.
Rusijos opozicijos veidas Julija Navalnaja rugsėjį sakė, jog platūs apribojimai būtų rimta klaida, nes maitintų Kremliaus naratyvą, kad Europa yra priešiška visiems rusams.
(be temos)