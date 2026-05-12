ES susitarė dėl taisyklių, skirtų kovoti su vaistų trūkumu

Europos Parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimu, šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandines ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų.
„Šiandien pasirašydami šį susitarimą imamės praktinių veiksmų, siekdami sumažinti mūsų pažeidžiamumą, diversifikuoti tiekimo grandines ir sustiprinti Europos gebėjimą vietoje gaminti svarbiausius vaistus ir jų sudedamąsias dalis“, – sakė šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančio Kipro sveikatos apsaugos ministras Neophytosas Charalambidesas.
Kad naujasis reglamentas – vadinamasis Svarbių vaistų įstatymas (angl. Critical Medicines Act, CMA) – įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos Parlamentas ir ES valstybės narės, nors, derybininkams pasiekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
Pastaraisiais metais visos Europos gyventojai kartais negalėjo vaistinėse įsigyti tam tikrų vaistų, įskaitant skausmą malšinančius vaistus, antibiotikus ir vaikams skirtus vaistus nuo karščiavimo.
Viešųjų pirkimų taisyklėse – pirmenybė ES pagamintiems vaistams
Viena iš naujų taisyklių yra susijusi su viešaisiais pirkimais, pagal ją viešuosiuose konkursuose dėl svarbių vaistų, kurių tiekimas labai priklauso nuo vienos ar keleto šalių tiekėjų, paprastai pirmenybė būtų teikiama ES pagamintiems vaistams.
Preliminariajame susitarime taip pat numatyta sparčiau išduoti leidimus ir suteikti galimybių lengviau gauti finansavimą vadinamiesiems strateginiams projektams. Be to, keletas ES šalių galės bendrai pirkti svarbius vaistus, įskaitant vaistus retoms ligoms gydyti, kurių rinkoje trūksta.
Europos Komisija svarbius vaistus apibrėžia kaip vaistus, turinčius mažai alternatyvų arba visai jų neturinčius, kurių trūkumas galėtų rimtai pakenkti pacientams. Šiai kategorijai priskiriami antibiotikai, vaistai nuo vėžio ir širdies bei kraujagyslių sistemos vaistai.
Komisijos teigimu, pastaraisiais metais vaistų ES ėmė trūkti dėl keleto priežasčių, tarp jų – aktyviųjų vaistinių medžiagų trūkumas ir gamybos koncentracija kelete šalių.
Praėjusiais metais ES sveikatos apsaugos ministrai pranešė, kad apie 80–90 proc. Europoje vartojamų vaistų yra pagaminti Azijoje ir visų pirma Kinijoje.
Naujausi komentarai