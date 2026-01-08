Etnos ugnikalnio gidai protestuoja prieš naujas saugumo taisykles

Katanijos miesto valdžia sustabdė arba apribojo ekskursijas prie ugnikalnio lavos srautų, todėl gidai pirmą kartą per kelis dešimtmečius paskelbė streiką, o nepatenkinti turistai liko su mažiau galimybių pamatyti šį reginį iš arti.
Trečiadienį dešimtys gidų surengė demonstraciją prie Etnos ugnikalnio lavos srauto, teigdami, jog nauji apribojimai yra pertekliniai ir jog lavos srautai juda pakankamai lėtai, kad juos būtų galima saugiai stebėti, kaip buvo daroma anksčiau.
„Šios priemonės faktiškai panaikina gidų vaidmenį, atimdamos iš jų įgūdžius, funkciją ir profesinę atsakomybę“, – teigiama regioninės gidų tarybos pareiškime.
Lavos srautai ypač įspūdingi po saulėlydžio, tačiau pagal naująsias taisykles ekskursijos leidžiamos tik iki sutemų, be to, negalima priartėti prie lavos srauto arčiau nei per 200 metrų. Taip pat griežtai, pasitelkiant net dronus, kontroliuojamas anksčiau įvestas grupių apribojimas iki 10 asmenų.
Etna yra aktyviausias ir didžiausias Europos ugnikalnis. Jis traukia žygeivius ant savo šlaitų, o mažesnį nuotykių troškulį jaučiantys turistai gali juo grožėtis iš tolo – įspūdingiausi vaizdai atsiveria iš Jonijos jūros.
3 350 metrų aukščio ir 35 kilometrų pločio Sicilijos milžinas dažnai suteikia galimybę iš arti stebėti gamtos galią. Praėjusį birželį turistai buvo priversti bėgti nuo ugnikalnio, kai per galingą išsiveržimą į kelių kilometrų aukštį buvo išmestas aukštos temperatūros dujų, pelenų ir uolienų stulpas.
Naujausi apribojimai buvo priimti po to, kai per Kūčias prasidėjo naujas Etnos išsiveržimų ciklas.
Vietos valdžios teigimu, toliausiai nusidriekęs lavos frontas pasiekė 1 360 metrų aukštį virš jūros lygio. Po maždaug 3,4 kilometro kelio srautas sustojo ir pradėjo vėsti. Vulkanologų teigimu, lavos srautas pavojaus aplinkinėms gyvenvietėms nekelia.
Italijos nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas šią savaitę patvirtino, kad Etnos išsiveržimas tęsiasi, tačiau teigė, kad lavos frontai vėsta ir toliau nejuda.
„Tai lavos srautas, labai lėtai besileidžiantis vietove, kuri (...) yra lygi arba pusiau lygi“, — sakė 43 metų Dario Teri (Darijas Teris), Sicilijos kalnų ir ugnikalnių gidų asociacijos narys, dalyvavęs trečiadienio proteste.
Gidai, kurie artimiausiomis dienomis ketina tęsti streiką, tikisi pasiekti kompromisą su valdžia, padėsiantį apsaugoti jų profesiją ir kartu užtikrinti lankytojų saugumą.
32 metų turistė Claudia Mancini pasakojo atvykusi iš Palermo į ekskursiją su gidu ant Etnos.
„Deja, sužinojome blogą žinią, kad visa veikla atšaukta“, — sakė C. Mancini ir pridūrė, kad užjaučia gidus dėl situacijos, kuri „nieko nedžiugina“.
