Europos Komisijos pirmininkė: Zelenskį į JAV lydės Europos lyderiai

„Šią popietę priimsiu Zelenskį Briuselyje“, – socialiniame tinkle „X“ sekmadienį parašė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen)
„Prezidento Zelenskio prašymu rytoj prisijungsiu prie susitikimo su prezidentu Trumpu ir kitais Europos lyderiais Baltuosiuose rūmuose“, – nurodė ji.
Vokietijos vyriausybė savo ruožtu paskelbė, kad į Vašingtoną su V. Zelenskiu vyks kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas).
Berlyno pranešime sakoma, kad F. Merzas kartu su EK pirmininke ir kitais Europos lyderiais vyksta į JAV, kad išreikštų „suinteresuotumą greitu taikos susitarimu Ukrainoje“.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) irgi vyks į Vašingtoną.
Derybose bus siekiama skatinti Europos ir JAV veiksmų koordinavimą, norint „pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką, kuri apsaugotų gyvybiškai svarbius Ukrainos interesus ir Europos saugumą“, sekmadienį pranešė Prancūzijos prezidentūra.
Šiuo žingsniu, matyt, norima užkirsti kelią viešam iečių surėmimui, su kuriuo V. Zelenskis susidūrė vasarį per susitikimą su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose.
D. Trumpas ir jo viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) tąsyk kritikavo V. Zelenskį už tai, kad jis esą nepakankamai dėkingas už JAV pagalbą.
Kitų lyderių buvimas šalia V. Zelenskio, demonstruojantis senojo žemyno paramą Ukrainai, galėtų padėti sumažinti susirūpinimą Kyjivą ir kitose Europos sostinėse, kad Kyjivas rizikuoja būti priverstas sudaryti taikos susitarimą nepalankiomis sąlygomis.
Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės lyderiai sekmadienį rengia savo vadinamosios „norinčiųjų koalicijos“ vaizdo skambutį, kad aptartų žingsnius siekiant užbaigti karą Ukrainoje, D. Trumpui per susitikimą su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu atsisakius savo pastangų pirmiausia sudaryti paliaubas.
Ugnies nutraukimo Ukrainoje užtikrinimas, praėjus daugiau nei trejiems metams nuo Rusijos invazijos, buvo vienas iš pagrindinių JAV prezidento reikalavimų prieš viršūnių susitikimą Aliaskoje, į kurį Ukraina ir jos Europos sąjungininkės nebuvo pakviestos.
Tačiau po susitikimo, kuris neatnešė aiškaus proveržio, D. Trumpas atmetė neatidėliotinų paliaubų Ukrainoje galimybę, o toks nuotaikų pokytis, regis, palankus V. Putinui, kuris jau seniai pasisako už derybas dėl galutinio taikos susitarimo.
Ukraina ir jos Europos sąjungininkės kritikavo tai kaip būdą laimėti laiko ir paspartinti Rusijos puolimą mūšio lauke.