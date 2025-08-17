Derybose su Trumpu kartu su Zelenskiu dalyvaus ir Europos lyderiai

Užtikrinti paliaubas Ukrainoje praėjus daugiau nei trejiems metams nuo Kremliaus invazijos šioje šalyje pradžios buvo vienas pagrindinių D. Trumpo reikalavimų iki prasidedant aukščiausiojo lygio susitikimui, į kurį Ukraina ir jos Europos sąjungininkės pakviestos nebuvo.
Tačiau po susitikimo, kuriame jokio aiškaus proveržio neįvyko, D. Trumpas atmetė galimybę nedelsiant nutraukti ugnį Ukrainoje ir atrodo, kad šis žingsnis buvo palankus V. Putinui, kuris jau seniai pasisako už derybas dėl galutinio taikos susitarimo.
Ukraina ir jos sąjungininkės Europoje šią priemonę kritikuoja, teigdamos, kad tai yra būdas laimėti laiko ir padėti Rusijai pasiekti daugiau pergalių mūšio lauke, o tokie Europos lyderiai, kaip Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen mėgina šiuo klausimu palenkti D. Trumpą į savo pusę.
Prieš pirmadienio vizitą Vašingtone U. von der Leyen sakė, kad sekmadienį Briuselyje susitiks su V. Zelenskiu, o jųdviejų susitikime vaizdo ryšio priemonėmis dalyvaus ir kiti Europos vadovai. EK pirmininkė pridūrė, kad po to Ukrainos prezidento „prašymu“ kartu su „kitais Europos vadovais“ lydės jį kelionėje į JAV.
Vokietijos vyriausybė patvirtino, kad vienas iš tų kitų Europos vadovų yra F. Merzas, kuris stengsis pabrėžti „suinteresuotumą skubiai susitarti dėl taikos Ukrainoje“.
Suomija pranešė, kad į Vašingtoną vyks ir jos prezidentas Alexanderis Stubbas.
Skrisdamas iš Aliaskos į Vašingtoną D. Trumpas informavo V. Zelenskį ir Europos šalių vadovus apie savo susitikimą su V. Putinu, o po to sakė, kad „visi nusprendė, jog geriausias būdas užbaigti siaubingą karą tarp Rusijos ir Ukrainos – tiesiogiai pereiti prie taikos susitarimo, kuris padėtų užbaigti karą“.
D. Trumpas savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ pridūrė, kad paliaubų susitarimų „dažnai nesilaikoma“.
Tačiau rodėsi, kad tokia pasikeitusi pozicija V. Zelenskio neįtikino, o šeštadienį Ukrainos vadovas pareiškė, kad tai „apsunkina padėtį“.
Jei Maskvai trūksta „valios įvykdyti paprastą įsakymą nutraukti smūgius, gali prireikti nemažai pastangų, kad Rusija įgytų valios įgyvendinti kai ką gerokai reikšmingesnio – dešimtmečius trunkantį taikų sambūvį su kaimynais“, – socialiniuose tinkluose teigė jis.