„Fitch“ padidino pasaulio ekonomikos prognozes

2025-12-05 10:45
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ pagerino pasaulio ekonomikos augimo šiais ir ateinančiais metais prognozes, palyginti su prieš tris mėnesius skelbtomis.

„Fitch“ padidino pasaulio ekonomikos prognozes / Scanpix nuotr.

Pasaulio bendrojo vidaus produkto prieaugio 2025-aisiais prognozė padidinta nuo 2,4 proc. iki 2,5 proc., o 2026-aisiais – nuo 2,3 proc. iki 2,4 procento.

Nepaisant to, naujosios prognozės rodo reikšmingą augimo sulėtėjimą – nuo 2,9 proc. praėjusiais metais.

Agentūros teigimu, dėl didėjančių investicijų į informacijos technologijų sektorių ir dėka spurto akcijų rinkose augantys aktyvai švelnina neigiamą padidėjusių importo muitų poveikį.

„Fitch“ ekspertų manymu, JAV ir Jungtinės Karalystės centriniai bankai kitąmet tris kartus mažins bazines palūkanas, tuo tarpu Europos Centrinis Bankas jas išlaikys dabartiniame lygyje.

