Giorgia Meloni tikisi, kad galės nominuoti Donaldą Trumpą Taikos premijai

G. Meloni palaiko šiltus santykius su D. Trumpu, kuris reiškia nusivylimą, kad nepavyko laimėti šio apdovanojimo.
„Tikiuosi, kad vieną dieną galėsime apdovanoti Donaldą Trumpą Nobelio taikos premija“, – sakė Italijos ministrė pirmininkė G. Meloni, kalbėdama po susitikimo su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu surengtoje spaudos konferencijoje.
„Tikiu, kad jei jis padės kažką pakeisti... siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainai, galiausiai ir mes galėtume nominuoti Donaldą Trumpą Nobelio taikos premijai.“
Pirmadienį paskelbtoje žinutėje Norvegijos ministrui pirmininkui Jonui Gahrui Store‘ui D. Trumpas pareiškė, kad, negavęs premijos, jis nebejaučia pareigos „galvoti tik apie taiką“.
Ketvirtadienį D. Trumpas pristatė savo Taikos tarybą, kuri iš pradžių buvo sukurta siekiant prižiūrėti Gazos sudarytas paliaubas ir šios teritorijos atgaivinimą, tačiau paskiau tapo mechanizmu, skirtu spręsti įvairius tarptautinius konfliktus.
Italija taip pat buvo pakviesta prisijungti prie šios tarybos, tačiau G. Meloni sakė D. Trumpui pranešusi, jog Italija susiduria su „konstitucinėmis problemomis“.
Žiniasklaidos pranešimais, Italijos konstitucija neleidžia šaliai prisijungti prie organizacijos, kuriai vadovauja vienas užsienio lyderis.
Tuo tarpu šiai tarybai pirmininkauja D. Trumpas, kuris yra ir JAV atstovas bei jos vykdomosios valdybos pirmininkas.
G. Meloni sakė paprašiusi D. Trumpo atnaujinti susitarimą, „kad būtų patenkinti ne tik Italijos, bet ir kitų Europos šalių poreikiai“.
„Turime stengtis tai padaryti, – sakė ji. – Tokių šalių kaip mūsų narystė gali turėti lemiamos įtakos.“
