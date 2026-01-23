Teismas: jauniausias Donaldo Trumpo sūnus įspėjo Londono policiją apie išpuolį prieš moterį

Netikėtas Barrono Trumpo (Barono Trampo) įsitraukimas į baudžiamąją bylą teisme, esančiame į šiaurės rytus nuo Londono, sulaukė žiniasklaidos dėmesio po to, kai trečiadienį buvo išdėstytos įvykių detalės dėl galimo organizuoto išpuolio.
22 metų Matvejus Rumiancevas teisiamas dėl užpuolimo, dviejų išžaginimų bei kitų kaltinimų, o jo įtariama auka, kaip policijai sakė B. Trumpas, buvo jam labai artima.
M. Rumiancevas neigia visus kaltinimus. Minimos moters tapatybė dėl teisinių priežasčių negali būti atskleista.
Skelbiama, kad 19-metis B. Trumpas, vienintelis JAV prezidento ir pirmosios ponios Melanios Trump (Melanijos Tramp) sūnus, pernai sausio 18 dieną paskambino iš JAV britų policijai. Jis pareiškė, kad vaizdo skambučio su minima moterimi metu matė užpuolimą.
JK laikraštis „Metro“, pirmasis pranešęs apie šį atvejį, nurodė, kad kaltinamasis yra buvęs merginos vaikinas ir kad jis pavydėjo jos draugystės su JAV prezidento sūnumi.
Anksčiau šią savaitę prisiekusieji išklausė telefono pokalbio tarp B. Trumpo ir Londono policijos operatoriaus įrašą. Jame B. Trumpas teigia, kad sulaukė skambučio iš merginos, kuri buvo mušama.
„Ją labai smarkiai muša, o skambutis buvo prieš maždaug 8 minutes, nežinau, kas dar galėjo nutikti“, – pridūrė jis.
Iš pradžių B. Trumpas nenorėjo pasakyti operatoriui, kokie ryšiai jį sieja su mergina. Vėliau, kai buvo sudrausmintas už „šiurkštumą“, jis paaiškino, kad su ja susipažino socialiniuose tinkluose.
„Metro“ pridūrė, kad mergina prisiekusiesiems nurodė, jog B. Trumpo įsikišimas išgelbėjo jai gyvybę.
Ketvirtadienį prisiekusieji išgirdo apie JAV prezidento sūnaus elektroninį laišką Londono policijai, tiriančiai kaltinimus. Laiške jis rašė, jog tai, ką matė, buvo „išties labai trumpas“ epizodas.
„Į (vaizdo skambutį) atsiliepęs asmuo buvo tamsių plaukų vyras be marškinėlių. Šis vaizdas truko gal vieną sekundę (...), o tada vaizdas nukrypo į auką“, – sakė jis gegužės mėnesį išsiųstame laiške.
„Nukentėjusioji, su kuria esu labai artimas, man sakė, kad šis asmuo ilgą laiką kėlė jai sunkumų“, – pridūrė prezidento sūnus.
Vėliau ketvirtadienį duodamas parodymus M. Rumiancevas sakė, kad nusiminė pamatęs merginos susirašinėjimą su B. Trumpu. Jis pridūrė, kad dėl jų draugystės ne kartą kilo ginčas.
Šis Rusijos pilietis, gyvenantis Londone, teismui pasakė bandęs paaiškinti merginai, „kad aš taip pat jaučiausi nusiminęs dėl to, kad ji kalbasi su Barronu Trumpu“.
Naujausi komentarai