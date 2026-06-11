Gvantaname apsilankęs Pentagono vadovas perspėjo Kubą

Vašingtonas padidino spaudimą Kubai sankcijomis ir paralyžiuojančia naftos blokada, o prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą leido suprasti, kad Kubos vyriausybė gali būti kita, kuri žlugs dėl JAV spaudimo. Sausį tai įvyko Venesueloje.
„Kubos vyriausybei būtų neprotinga bandyti įsigyti ar gauti prieigą prie tokių ginklų, kurie galėtų pasiekti šią bazę arba amerikiečių tėvynę“, – sakė P. Hegsethas, kreipdamasis į bazėje esančius JAV karius.
„Jie išprovokuotų tokį konfliktą, kurio ne tik nenori, bet ir neatlaikytų“, – teigė P. Hegsethas, vilkėjęs žalius marškinėlius ir juodus šortus, skirtus fizinio rengimo treniruotėms su JAV pajėgomis.
„Tai, kas nutiks su Kubos ateitimi, yra (...) JAV prezidento ir Kubos vadovybės rankose“, – sakė jis.
JAV portalas „Axios“ praėjusį mėnesį pranešė, kad Kuba įsigijo daugiau nei 300 karinių dronų ir neseniai pradėjo svarstyti planus juos panaudoti Gvantanamo bazės, JAV karinių laivų ir galbūt net Floridos puolimui.
Kuba nuo 2023 metų perka atakos dronus iš Rusijos bei Irano ir siekia jų įsigyti daugiau, „Axios“ nurodė JAV pareigūnai.
Havana P. Hegsetho pranešimą griežtai pasmerkė, o Kubos užsienio reikalų ministras Bruno Rodriguezas apkaltino JAV be jokio pagrindo planuojant kitą savo karą.
Oficialūs vizitai
Po apsilankymo Gvantaname P. Hegsethas nuvyko į JAV Centrinės vadavietės (CENTCOM) būstinę Tampoje, Floridoje. CENTCOM vadovauja amerikiečių pajėgoms Artimuosiuose Rytuose, jos atsakomybė apima ir operacijas prieš Iraną.
Ten P. Hegsethas kreipėsi į karius, apie Iraną sakydamas: „Kaip šiandien sakė prezidentas, (jei) jie nesudarys susitarimo, mes jiems smogsime stipriai.“
Vizitas į Gvantanamą yra antroji P. Hegsetho, kaip Pentagono vadovo, kelionė į šią bazę. Ten jis lankėsi ir praėjusių metų pradžioje. Pastaruoju metu Kuboje lankėsi virtinė aukšto rango JAV pareigūnų.
Praėjusio mėnesio pabaigoje Gvantaname lankėsi ir su Kubos kariuomenės vadais susitiko aukščiausio rango JAV generolas, prižiūrintis operacijas Lotynų Amerikoje.
JAV kariuomenė tuomet teigė, kad generolo Franciso Donovano susitikimas buvo „trumpas apsikeitimas nuomonėmis operatyvinio saugumo klausimais“.
„Generolas Donovanas taip pat vadovavo karinio jūrų laivyno bazės perimetro saugumo vertinimui ir su bazės pareigūnais aptarė pajėgų apsaugą, karių bei jų šeimų saugumą ir operatyvinę parengtį“, – pridūrė JAV Pietų vadavietė (SOUTHCOM).
Dviem savaitėmis anksčiau Havanoje lankėsi ir su Kubos pareigūnais susitiko Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vadovas Johnas Ratcliffe'as.
Gvantanamas, esantis už 700 kilometrų į pietryčius nuo Majamio, pietrytinėje Kubos pakrantėje, liūdnai garsėja kaip vieta, kurioje buvo smurtaujama prieš kalinius, sulaikytus po 2001 metų rugsėjo 11 dienos teroro išpuolių.
Gvantanamo kalėjimas buvo naudojamas neribotą laiką laikyti sulaikytuosius, sučiuptus per karus ir kitas operacijas po šių išpuolių.
Sąlygos jame sukėlė teisių gynimo grupių pasipiktinimą, o Jungtinių Tautų (JT) ekspertai pasmerkė jį kaip „neregėtai liūdnai pagarsėjusią“ vietą.
D. Trumpas siekė panaudoti šią bazę kaip laikino sulaikymo centrą migrantams, deportuojamiems iš Jungtinių Valstijų.
(be temos)