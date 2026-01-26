„Hezbollah“ lyderis: bet koks išpuolis prieš Iraną reikštų išpuolį prieš grupuotę 

Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad „JAV armada“ juda Persijos įlankos link ir kad Vašingtonas atidžiai stebi Iraną po kruvinų susidorojimų su protestuotojais.
Atrodė, kad jis atsisako karinės intervencijos, tačiau vėliau tvirtino, kad tai tebėra viena iš galimybių.
„Susidūrę su agresija, kuri nedaro skirtumo tarp mūsų (...) esame bet kokios potencialios agresijos taikinys ir esame pasiryžę gintis“, – sakė jis per televiziją transliuotame kreipimesi į rėmėjus per solidarumo mitingą su Iranu.
„Karas prieš Iraną šį kartą įžiebs regioną“, – perspėjo jis.
„Tuo metu nuspręsime, kaip elgtis (...) bet nesame neutralūs“, – sakė jis, pridurdamas, kad „kaip mes elgsimės, tai detalės, kurias nulems mūšis, ir mes spręsime atsižvelgdami į kylančius interesus“.
Iranas yra pagrindinis „Hezbollah“ rėmėjas, tiekiantis jai finansavimą ir ginklus nuo pat jos įkūrimo XX amžiaus 9-e dešimtmetyje.
N. Qassemas teigė, kad per pastaruosius du mėnesius jo partija per tarpininkus gavo „aiškų ir detalų“ atsakymą, ar „Hezbollah“ įsikištų, jei Jungtinės Valstijos ir Izraelis pradėtų karą su Iranu.
Jis teigė, kad jie siekė gauti partijos pažadą nesikišti.
Daugiau nei metus trukę Izraelio ir „Hezbollah“ karo veiksmai, iš esmės pasibaigę 2024-ųjų lapkritį sudarytomis paliaubomis, smarkiai susilpnino grupuotę, todėl Libano vyriausybė pradėjo įgyvendinti savo planą nuginkluoti Irano remiamą grupuotę, pradedant šalies pietuose.
„Hezbollah“ pirmadienį paragino savo rėmėjus rinktis savo tvirtovėse visame Libane ir išreikšti paramą Iranui „nepaisant amerikiečių-sionistų sabotažo ir grasinimų“.
Kai kurie šalininkai Beiruto pietiniuose priemiesčiuose laikė Irano aukščiausiojo lyderio ajatolaos Ali Khamenei (Ali Chamenėjaus) nuotraukas, taip pat „Hezbollah“ ir Irano vėliavas, skanduodami „mirtis Amerikai“.
N. Qassemas taip pat perspėjo dėl bet kokių bandymų nužudyti A. Khamenei.
Praėjusią savaitę D. Trumpas vėl perspėjo, kad Jungtinės Valstijos „nušluos (Iraną) nuo Žemės paviršiaus“, jei Teheranui kada nors pavyks nužudyti JAV lyderį. Teheranas ir Vašingtonas taip pat pagrasino didelio masto karais, jei kurios nors šalies lyderiai bus nužudyti.
Bet koks bandymas nužudyti A. Khamenei būtų laikomas pasikėsinimu į „stabilumą regione ir pasaulyje“, sakė N. Qassemas, pridurdamas, kad „Hezbollah“ tokį grasinimą laiko „skirtu ir mums, ir mes turime visą teisę imtis veiksmų, kuriuos manome esant tinkamus“.
Nepaisant paliaubų, Izraelis reguliariai atakuoja taikinius, kuriuos laiko priklausančiais „Hezbollah“, ir toliau dislokuoja karius penkiose Pietų Libano vietovėse, kurias laiko strateginėmis.
