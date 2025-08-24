 Į laisvalaikio parką nebuvo įleista 150 Izraelio vaikų

2025-08-24 17:40
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Spėjamas antisemitizmo skandalas Prancūzijoje: į laisvalaikio parką Porté-Puymorenso vietovėje nebuvo įleista 150 Izraelio vaikų. Parko vadovas dabar kaltinamas „diskriminacija dėl kilmės, etninės priklausomybės ar tautybės“. Perpinjano prokuratūros duomenimis, jam gresia penkerių metų laisvės atėmimo bausmė bei 75 tūkst. eurų bauda.

Į laisvalaikio parką nebuvo įleista 150 Izraelio vaikų / Asociatyvi Pixabay.com nuotr.

Incidentas įvyko  ketvirtadienį. Po jo parko „Tyrovol“ vadovas buvo sulaikytas ir po apklausos šeštadienį paleistas. Jis iki šiol teisėsaugos institucijoms nebuvo žinomas. Pasak prokuratūros, vyras teigė neįleidęs grupės ne dėl „ideologinių“, bet dėl „saugumo priežasčių“.

Tyrėjų teigimu, 8–16 metų vaikai iš Izraelio nebuvo įleisti į parką Pirėnuose, nors „jau  kurį laiką turėjo rezervaciją“. Ispanijoje atostogaujantys izraeliečiai po incidento trimis autobusais išvažiavo į kitą vietą Prancūzijoje. Žandarmerija pasirūpino jų saugumu. Porté-Puymorensas yra netoli Ispanijos sienos.

Incidentas sukėlė pasipiktinimą Prancūzijoje ir užsienyje. „Peržengta riba. Esame pasibaisėję, – agentūrai AP sakė žydų skėtinės organizacijos CRIF Langedoko-Rusijono regione vadovė Perla Danan. – Viskas prasidėjo nuo grafičių, įžeidinėjimų ir fizinio smurto, o dabar tai tikrąja žodžio prasme yra draudimas 8–16 metų vaikams“. Ji pridūrė, kad jai tai primena holokausto laikų iškabą „Žydams ir šunims įeiti draudžiama“.

Prancūzijos vidaus reikalų ministras Bruno Retailleau penktadienį sakė tikįs, kad teisėsauga šioje byloje elgsis „labai griežtai“. Jis pridūrė, kad antisemitinių incidentų Prancūzijoje šiuo metu labai sparčiai daugėja.

Vidaus reikalų ministerijos Paryžiuje duomenimis, šalyje nuo sausio iki gegužės registruoti 504 antisemitiniai incidentai. Tai sumažėjimas 24 proc., lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, tačiau daugiau nei dvigubai daugiau nei per tą patį laikotarpį 2023 m. (plius 134 proc.).

