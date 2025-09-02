Į Ukrainą grąžinta dar viena Rusijos pagrobtų vaikų grupė

„Jie daugelį metų gyveno spaudžiami ir bauginami. Okupantai vertė juos lankyti rusiškas mokyklas, grasino ir žemino jų tėvus“, – tvirtino A. Jermakas.
Jis pažymėjo, kad tarp išgelbėtų žmonių yra motina su dviem sūnumis, kurie buvo deportuoti į Rusiją ir iš kurių buvo atimti jų ukrainietiški dokumentai. Šeima buvo palikta be būtiniausių dalykų – pinigų, drabužių ir maisto. Jie du kartus patys bandė grįžti namo, tačiau šiai šeimai pabėgti pavyko tik trečiuoju bandymu ir padedant „Bring Kids Back UA“ partneriams.
Be to, namo grįžo negalią turinti mergaitė, kuri daugelį metų buvo priversta gyventi okupuotoje teritorijoje be tinkamo gydymo ir reikalingų vaistų. Šiandien ji yra su savo motina, saugi ir prižiūrima Ukrainos gydytojų.
Prezidento kanceliarijos vadovas padėkojo Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaro biuro komandai ir visiems tarptautiniams partneriams už pagalbą gelbstint Ukrainos vaikus.