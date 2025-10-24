Įkalinto palestiniečių kalinio Marwano Barghouti žmona prašo Donaldo Trumpo siekti jo išlaisvinimo

66-erių M. Barghouti nuo 2002 metų atlieka ne vieną laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už mirtinus išpuolius prieš izraeliečius, tačiau daugelis palestiniečių jį laiko potencialiu lyderiu, galinčiu suvienyti jų nacionalinį judėjimą.
„Pone prezidente, jūsų laukia tikras partneris – tas, kuris gali padėti įgyvendinti mūsų bendrą svajonę apie teisingą ir ilgalaikę taiką regione. Dėl palestiniečių tautos laisvės ir taikos visoms ateities kartoms padėkite išlaisvinti Marwaną Barghouti“, – sakoma advokatės F. Barghouti pareiškime.
D. Trumpas spalio 15 dieną duodamas interviu žurnalui „Time“ į klausimą, ar palaikytų pasiūlymą paleisti M. Barghouti, atsakė, kad „priims sprendimą“ šiuo klausimu, bet nenurodė kada tai padarys.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) penktadienį atsakė neturintis, ką atsakyti į tokį patį klausimą.
Pasak Egipto valstybinės žiniasklaidos, M. Barghouti buvo valdančiojo judėjimo „Fatah“, kuris istoriškai yra didžiausias kovotojų grupuotės „Hamas“ konkurentas, narys. M. Barghouti yra vienas iš palestiniečių kalinių, kuriuos „Hamas“ ketina paleisti pagal tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų Gazos Ruože susitarimą.
M. Barghouti, kurį šalininkai kartais vadina „palestiniečių Mandela“, laikomas vienu iš nedaugelio palestiniečių veikėjų, kuriuos visos politinės frakcijos galėtų priimti kaip lyderius.
Rugpjūtį socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matomas kalėjime pas fiziškai nusilpusį M. Barghouti apsilankęs ir jam grasinantis Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras.
