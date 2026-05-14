Indija laikinai uždraudė cukraus eksportą

Remiantis trečiadienį vėlai vakare paskelbtu nutarimu, vyriausybė uždraudė eksportą „nuo šiol“, išskyrus keletą ribotų išimčių, įskaitant jau paruoštas siuntas. Įsakyme taip pat nurodyta, kad eksportas pagal vyriausybės susitarimus su kitomis šalimis dėl maisto saugos taip pat bus leidžiamas.
Draudimas galios iki rugsėjo 30 d.
Toks žingsnis žengtas dėl susirūpinimo, kad šalies kitą cukraus derlių, kuris prasideda maždaug spalio mėnesį, gali paveikti mažesnis nei vidutinis musonas dėl „El Nino“ meteorologinio reiškinio.
Karas su Iranu taip pat paveikė Indijos ekonomiką, kuri labai priklauso nuo energijos tiekimo iš Artimųjų Rytų ir trąšų importo, bei sukėlė neaiškumą dėl Indijos ekonomikos augimo perspektyvų.
Vyriausybės duomenimis, Indijos cukraus eksporto apimtys smarkiai sumažėjo nuo 2021-2022 metais pasiekto pikto, kuomet buvo eksportuota 11 mln. tonų. Tačiau 2022-2023 metais eksportas sumažėjo iki 6,3 mln. tonų.
2023-2024 m. jis smarkiai sumažėjo iki 100 000 tonų, o 2024–2025 metais šiek tiek atsigavo iki maždaug 900 000 tonų.
Naujausi komentarai