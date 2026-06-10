Infliacija JAV – didžiausia per trejus metus

Darbo departamentas trečiadienį pranešė, kad gegužę vartotojų kainos, palyginti su tuo pačiu mėnesiu praėjusiais metais, pakilo 4,2 proc. Palyginimui, balandį fiksuota 3,8 proc. infliacija. Gegužę kainos augo jau trečią mėnesį iš eilės.
Per mėnesį kainos pakilo 0,5 proc. Balandį fiksuota 0,6 proc., o kovą – 0,9 proc. mėnesio infliacija.
Didėjanti infliacija gadina nuotaiką daugeliui amerikiečių, nes benzino, maisto produktų ir kitų būtiniausių prekių kainos smarkiai slegia daugelio gyventojų kišenę.
Vadinamoji bazinė infliacija (neįskaitant nepastovių maisto ir energijos kainų), paspartėjo nuo 2,8 proc. balandį iki 2,9 proc. gegužę. Mėnesio bazinė infliacija siekė 0,2 proc.
Infliacija jau lėtėjo, kol D. Trumpas pernai balandį įvedė plataus masto muitus, dėl kurių padidėjo daugelio prekių kainos. Nuo tada kainos šoktelėjo, o jas dar labiau pakėlė karas su Iranu, dėl kurio pabrango nafta ir dujos. Dabar pagrindinis klausimas yra, ar infliacija išnyks, jei karas baigsis ir naftos bei dujų kainos nukris, ar ji išliks net ir po karo.
Kai kurie ekonomistai nerimauja, kad kainos vis dar yra aukštos tose srityse, kurioms degalų kainos neturėtų daryti įtakos, pavyzdžiui, dantų priežiūros, automobilių remonto ir kitų paslaugų. Tuo pačiu metu darbo užmokestis auga tik nežymiai, o tai turėtų sumažinti spaudimą įmonėms toliau didinti kainas.
D. Trumpas tvirtina, kad kainų šuolis bus laikinas ir kad netrukus bus pasirašyta taikos sutartis su Iranu, tačiau sparčiai kylančios kainos yra pagrindinė problema, su kuria susiduria rinkėjai prieš lapkritį vyksiančius prezidentinės kadencijos vidurio rinkimus. D. Trumpo atstovaujama Respublikonų partija sieks išlaikyti kontrolę abiejuose Kongreso rūmuose, tačiau jai teks sunkus išbandymas, nes aukštos kainos smogia JAV namų ūkiams.
Infliacijos duomenys parodė, kad energijos kainos gegužę per metus pakilo 23,5 proc., o benzino kainos šoktelėjo 40,5 proc. Maisto prekių kainos taip pat žymiai pakilo antrą mėnesį iš eilės – 2,7 proc. daugiau nei prieš metus.
FED yra nustatęs ilgalaikį 2 proc. infliacijos tikslą. Centrinio banko palūkanų normų nustatymo komitetas susitinka kitą savaitę. Rinkos dalyviai mano, kad FED šį kartą nekeis normų, tačiau gali branginti skolinimąsi vėliau šiais metais.
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