Infliacija Turkijoje balandį pakilo iki 32,37 procento

Statistikos agentūros TUIK duomenimis, per mėnesį, t. y. balandį, palyginti su kovu, vartotojų kainos pakilo 4,18 proc. ir mėnesio infliacija, kurią labiausiai pakurstė būsto, vandens, elektros, dujų ir kitų kuro rūšių kainų augimas, buvo gerokai didesnė negu pirmąjį pavasario mėnesį, kuomet sudarė 1,9 procento.
Nepriklausomi ekonomistai iš Infliacijos tyrimų grupės (ENAG) užginčijo šiuos skaičius. Jų vertinimais, metinė infliacija balandį siekė 55,38 procento.
ENAG nuolat ginčija oficialius infliacijos duomenis.
Turkiją nuo 2019 metų alina dviženklė infliacija, o metinė infliacija pastaruosius ketverius metus laikosi virš 30 proc. kartelės.
2024 metų gegužę infliacija pasiekė piką, viršijusi 75 proc., o vėliau pradėjo mažėti.
