Iranas: karas su JAV gali atsinaujinti

Iranas savo pasiūlymą Jungtinėms Valstijoms pateikė ketvirtadienio vakarą per derybose tarpininkaujantį Pakistaną, tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas juo nepatenkintas.
Šeštadienio rytą aukšto rango Irano kariuomenės atstovas Mohammadas Jafaras Asadi pareiškė, kad „konfliktas tarp Irano ir Jungtinių Valstijų gali atsinaujinti“. Tokius jo teiginius išplatino Irano naujienų agentūra „Fars“.
„Faktai rodo, kad Jungtinės Valstijos neįsipareigoja laikytis jokių pažadų ar susitarimų“, – pridūrė jis.
Irano teismų sistemos vadovas Gholamhosseinas Mohseni Ejei penktadienį pareiškė, kad Teheranas niekada nevengė derybų, bet nepritaria tam, kad taikos sąlygos būtų primestos.
JAV ir Izraelis karą prieš Iraną pradėjo vasario 28 d., bet balandžio 8 d. buvo pasiektos paliaubos. Nuo tada įvyko tik vienas taikos derybų susitikimas Pakistane, kuris baigėsi nesėkmingai.
„Šiuo metu esu nepatenkintas tuo, ką jie siūlo“, – D. Trumpas sakė žurnalistams, o dėl įstrigusių derybų kaltino tarp Irano vadovybės neva kilusius didelius nesutarimus.
„Ar norime tiesiog išsprogdinti juos velniop ir pribaigti juos visiems laikams? Ar norime pabandyti pasiekti susiarimą?“ – retoriškai klausė JAV prezidentas.
Jis teigia, kad pirmojo varianto nenorėtų rinktis dėl žmogiškų priežasčių.
Baltieji rūmai apie naujausią Irano derybų pasiūlymą nekomentuoja, bet naujienų portalas „Axios“ paskelbė, kad JAV pasiuntinys Steve‘as Witkoffas jį papildė taip, kad vėl būtų galima derėtis dėl Irano branduolinės programos.
Teigiama, kad JAV reikalauja, jog Iranas neperkeltų sodrinto urano iš anksčiau subombarduotų objektų ir derybų metu ten neatnaujintų veiklos.
Iranas ir toliau trikdo laivybą Hormuzo sąsiauriu ir sustabdė naftos, dujų ir trąšų srautus, o JAV įvedė atsakomąją blokadą Irano uostams. Dėl iš esmės sustojusios laivybos Hormuzo sąsiauriu pasaulyje smarkiai išaugo naftos ir degalų kainos.
