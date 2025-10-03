Irano prezidentas siekia skubiai perkelti šalies sostinę į kitą miestą

„Atsižvelgiant į esamas problemas, tai nebėra tik pasiūlymas, o strateginė būtinybė šaliai“, – penktadienį pranešė Irano žiniasklaida, cituodama susitikime su gubernatoriais kalbėjusį I. Pezeshkianą.
Neįperkamas būstas, vandens trūkumas, žemės nusėdimas ir didžiulis oro užterštumas yra tarp priežasčių, kurias Irano prezidentas nurodo vyriausybės būstinės perkėlimui iš Teherano, kuriame gyvena 15 milijonų gyventojų.
Pasak Irano dienraščio „Shargh“, jis svarsto galimybę perkelti sostinę į pakrantės miestą Persijos įlankoje šalies pietuose arba pietryčiuose, tačiau konkrečios vietos nenurodo.
Komentatoriai mano, kad ypač gerus šansus turi vertinamos Sistano ir Beludžistano bei Hormozgano provincijos.
Tačiau ši idėja susilaukė ir kritikos: jos priešininkai įspėja apie didžiules tokio perkėlimo išlaidas.
Atsižvelgiant į didelę ekonominę krizę, kilusią dėl naujų Jungtinių Tautų (JT) sankcijų, sostinės perkėlimas, jų vertinimu, yra beveik neįmanomas.
Miesto infrastruktūra yra pasenusi, o tai yra pagrindinė nuolatinio žemės nusėdimo priežastis.
Be miesto gyventojų, kasdien į Teheraną iš priemiesčių į darbą atvyksta dar apie 4 milijonai žmonių, dėl to susidaro eismo spūstys ir didelis oro užterštumas.
Prie to prisideda ir didelės pragyvenimo išlaidos, dėl kurių sunku įsigyti savo būstą, ypač jauniems žmonėms.
Diskusijos apie sostinės perkėlimą šalyje nėra naujiena: jos vyko dar prieš 1979 m. Irano revoliuciją.
Naujausi komentarai