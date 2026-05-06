Irano vyriausiasis derybininkas: JAV siekia priversti Teheraną pasiduoti

„Priešas, remdamasis nauju planu, siekia jūrine blokada, ekonominiu spaudimu ir žiniasklaidos manipuliacijomis sunaikinti šalies vienybę, kad priverstų mus pasiduoti“, – pareiškė M. B. Ghalibafas balso žinutėje, paskelbtoje jo oficialiame „Telegram“ kanale.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) anksčiau trečiadienį pareiškė norintis, kad karas baigtųsi, bet pagrasino dar intensyvesnėmis atakomis prieš Iraną, jei šis nesutiks su sąlygomis.
Jo įrašas pasirodė po to, kai JAV naujienų portalas „Axios“ pranešė, kad Vašingtonas ir Teheranas yra arti susitarimo dėl vieno puslapio susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą ir nustatyti pagrindą išsamesnėms deryboms dėl branduolinės programos.
Antradienio vakarą D. Trumpas paskelbė apie JAV karinės operacijos, skirtos padėti įstrigusiems komerciniams laivams praplaukti Hormuzo sąsiauriu, sustabdymą – praėjus vos dienai nuo jos pradžios – paminėdamas galimybę sudaryti susitarimą dėl karo užbaigimo.
JAV lyderis teigė, kad Vašingtono vykdoma Irano uostų blokada išliks, nes Teheranas toliau blokuoja gyvybiškai svarbų prekybos maršrutą. Visa tai sukrėtė rinkas ir padidino degalų kainas.
D. Trumpas socialiniuose tinkluose parašė, kad sprendimas sustabdyti jo vadinamąjį „Projektą „Laisvė“ praėjus dienai po jo pradžios buvo priimtas po „tarpininko Pakistano ir kitų šalių“ prašymų, sakydamas, kad „padaryta didelė pažanga siekiant visiško ir galutinio susitarimo“ su Teheranu.
„Mes abipusiškai sutarėme, kad, nors blokada liks galioti visu pajėgumu, „Projektas „Laisvė“ (...) bus trumpam sustabdytas, siekiant pažiūrėti, ar susitarimas gali būti užbaigtas ir pasirašytas“, – antradienio vakarą rašė D. Trumpas.
Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei (Esmaelis Bagajis) anksčiau trečiadienį pareiškė, kad Teheranas vis dar svarsto JAV pasiūlymą baigti karą, pranešė vietos žiniasklaida.
„JAV planą ir pasiūlymą Iranas vis dar svarsto“, – naujienų agentūrai ISNA sakė E. Baqaei ir pridūrė, kad Teheranas savo nuomonę pagrindiniam tarpininkui Pakistanui perduos „galutinai suformulavęs savo poziciją“.
