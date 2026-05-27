Ispanijos premjero partijos būstinėje policija atliko kratą

Reidas biure Madrido centre yra dar vienas smūgis premjero Pedro Sanchezo partijai, kurią sukrėtė korupcijos skandalų virtinė.
Civilinė gvardija naujienų agentūrai „The Associated Press“ teigė, kad policija gavo teismo nurodymą rasti medžiagos, susijusios su Nacionalinio teismo tyrimu dėl kaltinimų korupcija buvusiems partijos nariams ir kitiems asmenims.
Policija nurodė, kad krata griežtai apsiriboja Nacionalinio teismo teisėjo Santiago Pedrazo vadovaujamu tyrimu dėl galimų Socialistų partijos narės Leire Diez įtariamų nusižengimų.
Byla prieš L. Diez pradėta 2025 metais, kai Ispanijos žiniasklaidoje pasirodė garso įrašai, kuriuose užfiksuotas jos galimas dalyvavimas bandant diskredituoti Civilinės gvardijos kovos su korupcija padalinio narį. Vėlesniuose pranešimuose ji buvo siejama su numanomais bandymais daryti įtaką valstybinių prokurorų darbui. Teisėjo tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar ji gavo išmokas iš partijos šiems veiksmams atlikti.
Socialistų partija pareiškė, kad L. Diez veikė savarankiškai. Partiją palikusi L. Diez neigia padariusi nusižengimų.
Trečiadienį teismo išplatintame pranešime teigiama, kad teisėjas S. Pedrazas nurodė Civilinei gvardijai „konfiskuoti įvairius dokumentus ir elektroninius archyvus, atliekant tyrimą dėl tinklo, skirto destabilizuoti valdančiąją partiją veikiančius teisminius procesus“.
Teisėjas teigė, kad be L. Diez, jis taip pat tiria galimą buvusio įtakingo socialistų veikėjo Santoso Cerdano, kurio atžvilgiu jau atliekamas tyrimas atskiroje korupcijos byloje, dalyvavimą, taip pat buvusio Andalūzijos regioninės vyriausybės nario, policijos pareigūno, verslo savininko ir dviejų advokatų įsitraukimą. Šie asmenys įtariami kyšininkavimu, melagingų parodymų davimu, komercinių dokumentų klastojimu, prekyba poveikiu ir korupcija.
Praėjusią savaitę atskiras teismas pranešė tiriantis buvusio premjero Jose Luiso Rodríguezo Zapatero veiklą, susijusią su vyriausybės parama vienoms oro linijoms. Jis neigia padaręs kokių nors nusižengimų.
P. Sanchezo žmona ir brolis yra tiriami dėl kaltinimų prekyba poveikiu, kuriuos abu neigia.
Be to, S. Cerdanas ir vienas buvęs P. Sanchezo vyriausybės ministras yra tiriami dėl įtarimų, kad jie dalyvavo „dėkingumo mokesčių“ tinkle, susidariusiame per COVID-19 pandemiją. Jie šiuos kaltinimus neigia, bet šis tyrimas socialistams daro didžiausią žalą.
Nuo 2018 metų premjero pareigas einantis P. Sanchezas bylas prieš savo šeimą pavadino šmeižto kampanija. Tačiau dėl korupcijos bylos prieš jo buvusius bendražygius 2025 metais jis paprašė tautos atleidimo.
Jo mažumos vyriausybė priklauso nuo mažesniosios koalicijos partnerės, kuri kol kas lieka kartu nepaisydama teisminių veiksmų, paramos.
P. Sanchezas, tarptautinėje arenoje išsiskyręs savo progresyviosiomis pozicijomis, kurios užrūstino JAV prezidentą Donaldą Trumpą, nebuvo tiesiogiai susietas nė su vienu iš skandalų.
Naujausi komentarai