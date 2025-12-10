Įtakingiausiu žmogumi Europoje paskelbtas... Trumpas

Jei tikrieji lyderiai iškyla sunkmečiu, šie metai politikams, mąstytojams ir lyderiams suteikė daugybę progų išsiskirti, pažymi leidinio redaktoriai.
Nors tradiciškai „POLITICO 28“ sąrašas apsiriboja europiečiais, JAV prezidento įtakos Europos gynybai, prekybai ir politikai buvo neįmanoma nepastebėti.
Neatsitiktinai kiti du sąraše esantys lyderiai – Danijos vadovė Mette Frederiksen ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas – išsiskiria dėl gebėjimo susidoroti su JAV prezidento griausminga retorika.
Ketvirtą vietą užėmė prancūzų kraštutinės dešinės lyderė Marine Le Pen. „Politico“ pabrėžė jos rimtus šansus užimti Prancūzijos politikos viršūnę bei įtaką jos priešininko Emmaniuelio Macrono remiamos vyriausybės griūtyje šių metų rugsėjį.
Sąraše atitinkamai penktą ir 14 vietą užima Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bei Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis.
Nors karas Ukrainoje ir Maskvai paskelbtos sankcijos kelia iki šiol neregėtą spaudimą ir suduoda rimtus smūgius politiniam ir ekonominiam Rusijos stabilumui, „Politico“ atkreipė dėmesį į tai, kaip Kremliaus vykdomos hibridinės atakos vis dar šokiruoja senąjį žemyną ir iš išorės veikia Europos saugumo, ekonominę ir politinę architektūrą.
„Politico“ teigia, jog V. Zelenskio poziciją susilpnino ginčai su į valdžią grįžusiu D. Trumpu bei korupcijos skandalas, privertęs Ukrainos prezidentą atleisti savo dešiniąją ranką Andrijų Jermaką. Vis dėlto, portalas akcentuoja V. Zelenskio lankstumą bei atsparumą – beveik neįtikėtiną gebėjimą atkurti santykius su JAV bei tvirtą kitų Europos šalių paramą.
