Italiją pribloškė Trumpo komentarai apie sąjungininkes Afganistane

„Italijos vyriausybę pribloškė prezidento Trumpo teiginiai, kad per operacijas Afganistane NATO sąjungininkės „laikėsi nuošalyje“, – sakoma G. Meloni pareiškime.
„Po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro išpuolių NATO pirmą ir vienintelį per istoriją kartą aktyvavo 5 straipsnį – tai buvo nepaprasto solidarumo su Jungtinėmis Valstijomis veiksmas“, – pareiškė G. Meloni.
„Į tą didelio masto operaciją prieš terorizmo kurstytojus Italija nedelsdama reagavo kartu su sąjungininkėmis, dislokuodama tūkstančius kariškių ir prisiimdama visišką atsakomybę už Vakarų regioninę vadavietę – vieną iš svarbiausių visos tarptautinės misijos operacijų sričių“, – pridūrė ji.
„Per beveik 20 metų įsipareigojimų mūsų šalis sumokėjo neabejotiną kainą: 53 žuvę Italijos kareiviai ir daugiau nei 700 sužeistų per kovines operacijas, saugumo misijas ir Afganistano pajėgų mokymo programas“, – sakoma Italijos ministrės pirmininkės pareiškime.
„Todėl pareiškimai, menkinantys NATO šalių indėlį Afganistane, yra nepriimtini, ypač iš šalies sąjungininkės“, – pabrėžė G. Meloni.
Ji sakė, kad „Italiją ir Jungtines Valstijas sieja tvirta draugystė, pagrįsta bendromis vertybėmis ir ilgalaikiu bendradarbiavimu, kuris yra dar svarbesnis susiduriant su daugybe dabartinių iššūkių“.
„Tačiau draugystė reikalauja pagarbos – tai pagrindinė sąlyga garantuojant solidarumą, kuris yra Aljanso pagrindas“, – pabrėžė premjerė.
Kaip anksčiau rašė ELTA, interviu televizijai „Fox News“ D. Trumpas neseniai pareiškė, kad Jungtinėms Valstijoms nereikėjo NATO pagalbos Afganistane, o į Afganistaną siųsti kitų šalių kariai neva laikėsi šiek tiek atokiau nuo fronto linijos.
Šiuos D. Trumpo teiginius penktadienį pasmerkė Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris, vadinęs juos įžeidžiančiais ir pasibaisėtinais. Afganistane žuvo 457 britų ginkluotųjų pajėgų nariai.
Šeštadienį panašią poziciją išsakė Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen, pabrėžusi, kad Danija patyrė didžiausius nuostolius lyginant su šalies gyventojų skaičiumi. Pasak naujienų agentūros „Ritzau“, 44 danų kariai žuvo tarptautinėje misijoje Afganistane, prasidėjusioje po teroristų išpuolio prieš JAV 2001 m. rugsėjo 11 dieną. Iš jų 37 kariai žuvo mūšių metu.
D. Trumpas taip pat pakartojo savo teiginį, kad NATO neateis į pagalbą Jungtinėms Valstijoms, jei to būtų paprašyta.
Iš tikrųjų po rugsėjo 11-osios teroro aktų JK ir kitos sąjungininkės prisidėjo prie JAV karinių operacijų Afganistane, kai šalis pasinaudojo NATO kolektyvinio saugumo straipsniu. Per šias operacijas žuvo ne tik britų ir danų, bet ir NATO sąjungininkių, įskaitant Kanadą, Prancūziją, Vokietiją, Italiją bei kitas, karių. JAV neteko daugiau nei 2,4 tūkst. kareivių.
Tai buvo pirmasis ir kol kas vienintelis kartas, kai NATO pritaikė 5-ąjį straipsnį, pagal kurį vienos ar kelių NATO šalių ginkluotas užpuolimas laikomas jų visų užpuolimu.
