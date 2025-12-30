Italijos parlamentas patvirtino 2026 m. biudžetą

Biudžetas galutinai patvirtintas po kelias savaites vykusių debatų ir korekcijų. Jis įsigalios 2026 m. sausio 1 d.
G. Meloni siekia, kad naujos skolos 2026 m. neviršytų 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), kaip tai numato Europos stabilumo kriterijai. Italija yra viena labiausiai prasiskolinusių Europos valstybių. ES ne kartą ragino Romą mažinti deficitą. Vyriausybė įsipareigojo 2026 m. tai įgyvendinti.
Pakeitimai, be kita ko, apima investicijų paskatas įmonėms ir mokesčių lengvatas darbuotojams. Mokesčio tarifas 28 tūkst. – 50 tūkst. eurų pajamoms bus sumažintas nuo 35 iki 33 proc. Iš dalies laipsniškai augs pensinis amžius.
Prie biudžeto finansavimo, be kita ko, turėtų prisidėti bankų ir draudimo bendrovių apmokestinimo priemonės.
Naujajame biudžete daugiau lėšų bus skiriama gynybai.
Po balsavimo G. Meloni biudžetą apibūdino kaip „rimtą ir atsakingą priemonių paketą“, kuris „ribotus turimus išteklius sukoncentruoja į keletą pagrindinių prioritetų“.
