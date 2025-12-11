UNESCO į nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą įtraukė Italijos virtuvės įvairovę

Sprendime nebuvo paminėti konkretūs patiekalai, receptai ar regioninės ypatybės, tačiau buvo pabrėžta kultūrinė svarba, kurią italai teikia maisto gaminimo ir valgymo ritualams: sekmadienio šeimos pietums, močiučių tradicijai mokyti anūkus, kaip ruošti tortelinius, ar žmonių susibūrimui kartu pavalgyti.
„Maisto gaminimas yra meilės gestas, būdas, kuriuo mes pasakome kažką apie save kitiems ir kaip rūpinamės kitais“, – sakė Pieras Luigi Petrillo (Pjeras Luidžis Petrilas), Italijos UNESCO kampanijos narys ir lyginamosios teisės profesorius Romos „La Sapienza“ universitete.
„Ši tradicija būti prie stalo, trumpam sustoti pietų metu, šiek tiek ilgiau vakarienės metu ir dar ilgiau svarbiomis progomis nėra labai paplitusi visame pasaulyje“, – sakė jis.
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) negailėjo pagyrų šiam žingsniui, kuris, jos teigimu, pagerbia italų tautos tapatybę.
„Nes mums, italams, virtuvė nėra tik maistas ar receptų rinkinys. Tai daug daugiau: tai kultūra, tradicijos, darbas, turtas“, – sakoma Italijos premjerės pranešime.
Neapolio garsusis picų kepimas jau anksčiau buvo įtrauktas į UNESCO nematerialiojo paveldo sąrašą, kaip ir espreso kava.
2023 metais G. Meloni vyriausybė pasiūlė daug platesnį „italų virtuvė“ (it. cucina italiana) apibrėžimą.
Trečiadienį Roma pareiškė, kad tai pirmasis istorijoje atvejis, kai į UNESCO nematerialiojo paveldo sąrašą patenka visa šalies virtuvė.
Prancūzija – Italijos kulinarinė konkurentė – 2010-aisiais pelnė UNESCO pripažinimą, jos „prancūzų gastronominis valgymas“, sudarytas iš keturių patiekalų, buvo įtrauktas į nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą.
Antradienį kalbinta Užbirio rajone esančio nedidelio restorano „Da Gildo“ bendrasavininkė Leonora Saltalippi (Leonora Saltalipi) teigė, kad Italija už savo virtuvę pirmiausia turi būti dėkinga mamoms ir močiutėms.
„Visa tai – paveldas, gimęs iš moterų vizijos virtuvėje“, – naujienų agentūrai AFP sakė 43 metų moteris.
L. Saltalippi pridūrė, kad šios moterys net iš mažų dalykų ir esant skurdžioms sąlygoms sugebėdavo atrasti geriausius skonius.
Pasak jos, kiekviena šeima Italijoje turi bent vieną receptą, kuris niekur neužrašytas, bet perduodamas iš kartos į kartą.
51-erių klientė Tiziana Acanfora (Ticiana Akanfora) pridūrė: „Svarbiausia yra rūpestis ir meilė, su kuria maistas ruošiamas apskritai, o ne tik virtuvė.“
Pokalbio metu restorane buvusi turistė iš JAV Naomi King taip pat negailėjo pagyrų itališkai virtuvei.
„Itališkas maistas yra vienas geriausių skonio atžvilgiu pasaulyje“, – AFP sakė ji, pridurdama, kad nuo tada, kai atvyko į Italiją su vyru ragavo daugybę skirtingų patiekalų ir maisto produktų.
Šiemet Jungtinių Tautų (JT) kultūros agentūra per antradienį prasidėjusį ir iki ketvirtadienio truksiantį susitikimą Naujajame Delyje nagrinėja dešimtis paraiškų iš 78 valstybių.
