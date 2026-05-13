Izraelio premjero biuras: Benjaminas Netanyahu surengė slaptą susitikimą su JAE prezidentu

„Operacijos „Riaumojantis liūtas“ metu ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu slapta apsilankė Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kur susitiko su JAE prezidentu šeichu Mohammedu bin Zayedu al Nahyanu (Mohamedu bin Zajedu Nahjanu)“, – teigiama biuro pranešime.
Šis pranešimas buvo paskelbtas kitą dieną po to, kai JAV ambasadorius Izraelyje Mike'as Huckabee (Maikas Hakabis) pranešė, jog Izraelis karo su Iranu metu į JAE nusiuntė savo vadinamojo Geležinio kupolo oro gynybos sistemų ir joms valdyti reikalingą personalą.
Nors B. Netanyahu biuras nepatvirtino M. Huckabee komentarų, jis nurodė, kad šis vizitas „pažymėjo istorinį lūžį Izraelio ir Jungtinių Arabų Emyratų santykiuose“.
Per karą, kurį išprovokavo JAV ir Izraelio vasario pabaigoje suduoti pirmieji smūgiai Islamo Respublikai, Iranas į JAE taikėsi labiau nei į bet kurią kitą šalį.
Nors praėjusį mėnesį įsigaliojo paliaubos, JAE nuo tada pranešė apie daugybę Irano raketų ir dronų atakų.
Naftos turtingi JAE yra vieni svarbiausių JAV sąjungininkų regione ir viena iš arabų valstybių, palaikančių oficialius ryšius su Izraeliu po to, kai 2020 metais, per JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pirmąją kadenciją, pasirašė vadinamuosius Abraomo susitarimus.
