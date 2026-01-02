Japonijos imperatoriaus akivaizdoje apsinuogino vyras

Kai imperatorius Naruhitas penktadienį baigė sakyti kalbą iš savo rūmų Tokijuje balkono, vyras, stovėjęs pirmojoje eilėje žemiau esančiame sode, išsirengė nuogai, pranešė japonų žiniasklaida.
Tada nuogalius perlipo užtvarą, tačiau greitai buvo sulaikytas imperatoriškosios gvardijos ir policijos pareigūnų, užklotas antklode ir išvestas. Gvardija komentuoti incidento nenorėjo.
Pasak televizijos stoties TBS, vyras yra maždaug dvidešimties metų. Jis prieš tai socialiniuose tinkluose paskelbė, kad imperatoriui sakant tradicinį pasveikinimą Naujųjų metų proga ketina pasirodyti nuogas.
Imperatoriškoji šeima Japonijoje neturi politinės galios, tačiau gyventojai ją labai gerbia.
