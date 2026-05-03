JAV atstovai: jie pradeda badauti

„Mes smaugiame režimą, ir jie negali sumokėti savo kariams. Tai yra tikra ekonominė blokada, ir ji apima visas vyriausybės dalis – visi dirba išvien“, – programai „Sunday Morning Futures“ sakė jis.
Tiek Iranas, tiek Jungtinės Valstijos įvedė apribojimus laivams, plaukiantiems per Hormuzo sąsiaurį – itin svarbų praėjimą energetikos pramonei, eksportuojančiai angliavandenilius iš Persijos įlankos.
Nors Iranas užblokavo didžiąją dalį laivybos šiame sąsiauryje, JAV karinis jūrų laivynas teigia blokuojantis visus laivus, plaukiančius į Irano uostus arba iš jų. Teigiama, kad abi pusės derasi, kol galioja trapios paliaubos.
S. Bessentas teigė, kad jo departamentas taiko ekonomines priemones „visiems, bandantiems pervesti pinigus į Iraną, siekiant padėti IRGC“ – elitinėms Irano karinėms pajėgoms.
„Jie yra korumpuota institucija. Jie daugelį metų vogė iš Irano žmonių. (...) Mes tai susekėme. Mes ir toliau tai sekame, ir ketiname išsaugoti šį turtą Irano žmonėms kitoje šio konflikto pusėje“, – sakė jis.
Šeštadienį Irano vadovybę pavadinęs „žiurkėmis kanalizacijos vamzdyje“, S. Bessentas socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „BLOKADA tęsis tol, kol sąsiauryje bus atkurta iki vasario 27 dienos buvusi laivybos laisvė“.
Tame pačiame įraše jis nurodė, kad Irane „įvestas maisto ir benzino dozavimas“.
Tuo tarpu CBS laidoje „Face the Nation“ Nacionalinės ekonomikos tarybos direktorius Kevinas Hassettas (Kevinas Hasetas) sekmadienį antrino S. Bessentui, sakydamas, kad Irano „ekonomika iš tiesų atsidūrė ant didžiulės nelaimės slenksčio“.
„Pas juos hiperinfliacija. Jie pradeda badauti“, – pridūrė jis.
