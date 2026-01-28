 JAV doleris sunkiai atsigauna po kritimo dėl Trumpo komentarų

JAV doleris sunkiai atsigauna po kritimo dėl Trumpo komentarų

2026-01-28 11:35
BNS inf.

JAV doleris trečiadienio prekyboje Europoje sunkiai atsigauna po dar vieno kurso kritimo, kurį paskatino Donaldo Trumpo pareiškimas, kad jis patenkintas pastaruoju JAV valiutos nuvertėjimu.

JAV doleris sunkiai atsigauna po kritimo dėl Trumpo komentarų
JAV doleris sunkiai atsigauna po kritimo dėl Trumpo komentarų / Pixabay nuotr.

Euro kursas trečiadienį laikosi kiek žemiau 1,2 dolerio žymos.

„Ne, manau, kad tai puiku“, – antradienį Ajovoje žurnalistams sakė JAV prezidentas, paklaustas, ar valiutos kritimas jį neramina.

„Doleriui sekasi puikiai“, – pareiškė D. Trumpas ir pridūrė: „Noriu, kad jis tiesiog pasiektų savo lygį, o tai yra teisinga.“

Po tokių komentarų JAV doleris dar labiau nusilpo kitų pagrindinių pasaulio valiutų atžvilgiu, įskaitant prieš eurą, kuris pabrango iki 1,2 dolerio už dolerio, o aukso kaina pakilo gerokai aukščiau 5,2 tūkst. dolerių žymos.

„Daugelis Donaldo Trumpo kabineto narių nori silpnesnio dolerio, kad eksportas taptų konkurencingesnis“, - agentūrai „Bloomberg“ sakė Nassau banko vyriausiasis ekonomistas Winas Thinas.

Pasaulio rinkos atidžiai stebės naujausią JAV centrinio banko pinigų politikos svarstymo posėdį trečiadienį, manydamos, kad bazinės palūkanos šįkart nebus keičiamo.

Šiame straipsnyje:
dolerio kursas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų