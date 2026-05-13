 JAV informavo Šveicariją, kad „Patriot“ sistemų pristatymas vėluos ir brangs

2026-05-13 15:59
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vašingtonas informavo, kad vėlavimas gali siekti 5–7 metus, trečiadienį pranešė Šveicarijos Bundesratas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.

Vyriausybės duomenimis, Šveicarija kol kas sustabdė mokėjimus už sistemas. Šiuo metu vertinamos įvairios galimybės, sprendimas dėl tolesnių veiksmų tikriausiai bus priimtas vasarą. Iki tol laukiama atsakymų į užklausas iš kitų galimų tiekėjų.

Pradžioje buvo planuota, kad JAV pristatys sistemas Šveicarijai 2026–2028 m. Antradienio vakarą leidinys „Tages–Anzeiger“, remdamasis šaltiniais, pranešė, kad kaina už penkias sistemas gali padvigubėti – nuo pradžioje 2,3 iki 4,6 mlrd. frankų (nuo 2,51 iki 5,02 mlrd. eurų).

Praėjusį mėnesį JAV informavo Europos partneres apie tikėtinus vėlavimus pristatant jau sutartas ginklų siuntas, nes konfliktas Artimuosiuose Rytuose toliau sekina atsargas. Šveicarijos vyriausybė balandį pareiškė, kad vienas variantų yra atsisakyti „Patriot“ pirkimo.

