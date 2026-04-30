JAV ir Venesuelos santykiuose – nauji atšilimo ženklai

Oro linijų „American Airlines“ lėktuvas iš Majamio turėtų pakilti 10:16 val. (14:16 val. Grinvičo laiku) ir skristi į Karakasą, su kuriuo Jungtinės Valstijos po ilgų įtampos metų atnaujino diplomatinius santykius.
Šia proga iki skrydžiui išvykstant keleivius prie vartų pasveikins JAV vyriausybės, Majamio miesto atstovai ir Venesuelos ambasadorius Vašingtone Felixas Plasencia.
Tikimasi, kad po daugiau nei trijų valandų Simono Bolivaro oro uoste nusileisiantį lėktuvą pasitiks žiniasklaidos atstovai.
Pasak oro linijų, per pirmuosius skrydžius keleiviams bus siūlomas specialus Venesuelos valgiaraštis, kuriame bus kukurūzų blynai, vadinami „cachapas“, ir venesuelietiško stiliaus vištienos salotos su majonezu.
JAV gyvena apie 1,2 milijono Venesuelos piliečių ir tikimasi, kad santykių atšilimas paskatins JAV verslo plėtrą šioje Pietų Amerikos šalyje, kurioje, patvirtintais duomenimis, yra didžiausi pasaulyje dujų ištekliai.
Tačiau prezidentas Donaldas Trumpas ėmėsi ryžtingų veiksmų, siekdamas išsiųsti venesueliečius iš Jungtinių Valstijų, nutraukdamas programą, pagal kurią migrantai buvo saugomi nuo deportacijos atgal į nusikaltimų apimtą šalį.
Sausio 3 d. JAV pajėgos Karakase surengė žmonių gyvybių nusinešusį reidą, kurio metu pagrobė ilgametį JAV priešą N. Maduro bei jo žmoną ir išskraidino juodu į Niujorką, kur jiems pareikšti kaltinimai dėl narkotikų kontrabandos, kuriuos jie neigia.
N. Maduro vietą prezidento poste užėmė jo pavaduotoja Delcy Rodriguez, kuri, nepaisant savo ideologinių įsitikinimų, iš esmės bendradarbiauja su Jungtinėmis Valstijomis.
D. Trumpas išreiškė pasitenkinimą jos politika JAV įmonių atžvilgiu ir bandė priversti ją laikytis jo reikalavimų, grasindamas smurtu. Venesuela ėmėsi veiksmų, kad atvertų naftos ir kasybos sektorius privačiam verslui.
Savo ruožtu D. Trumpas pradėjo švelninti sankcijas Venesuelai, panaikindamas asmeniškai D. Rodriguez taikytas poveikio priemones.
Oro linijų „American Airlines“ dukterinė įmonė „Envoy Air“ skrydžius iš Karakaso į Majamį – svarbų transporto mazgą Venesuelos ir kitų Lotynų Amerikos šalių gyventojams – ir atgal vykdys kasdien. Be to, bendrovė pranešė, kad gegužės 21 d. planuojama paleisti dar vieną skrydį į abi puses.
