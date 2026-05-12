JAV karių priėmimui Lenkija siūlo kelias vietas

Antradienį Briuselyje kalbėdamas su žurnalistais P. Zalewskis sakė, kad Varšuva siekia sustiprinti amerikiečių karinius pajėgumus rytiniame NATO flange. Paklaustas, ar Lenkija priimtų iš Vokietijos išvedamas JAV pajėgas, P. Zalewskis atsakė, kad galutinis sprendimas priklauso nuo Vašingtono.
„Mūsų tikslas – padidinti amerikiečių karinius pajėgumus Lenkijoje ir rytiniame flange“, – sakė P. Zalewskis.
Jis pridūrė, jog tikimasi, kad JAV savo peržiūrėtą pajėgų Europoje išdėstymą atskleis birželį, kai bus baigta pasaulinė gynybos pozicijų peržiūra.
Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6–12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5 tūkst. JAV karių. Planuojamas pajėgų mažinimas prasidėjo po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo diplomatinio ginčo dėl karo su Iranu. D. Trumpas neatmetė galimybės šias pajėgas tiesiogiai perkelti į Lenkiją.
P. Zalewskis patvirtino, kad vyksta dvišalės derybos, ir pridūrė, kad šį klausimą iškėlė pirmadienį per susitikimą su JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoju ginklų kontrolei ir tarptautiniam saugumui Thomas DiNanno.
„Amerikiečiai žino, kad esame pasirengę. Jie žino, kad Lenkijoje šiuo klausimu yra visiškas politinis konsensusas – o tai labai svarbu – ir kad amerikiečių kariai mūsų šalyje yra labai laukiami“, – sakė P. Zalewskis.
Jis taip pat teigė, kad JAV karinio buvimo Lenkijoje stiprinimas užtikrintų visos Europos Sąjungos (ES) saugumą, nes Europos saugumo priešakinės linijos apima ne tik Rusijos ir Ukrainos konflikto zoną, bet ir rytines Lenkijos sienas su Baltarusija bei Rusija.
P. Zalewskio teigimu, Varšuva yra pasirengusi finansuoti tiek išplėstą rotacinį buvimą, tiek nuolatiniam dislokavimui reikalingą infrastruktūrą, o Lenkijos savivaldybės jau pateikė pasiūlymus dėl amerikiečių dalinių priėmimo.
„Bendradarbiaujame su vietos valdžios institucijomis, kurios pateikė labai įdomių pasiūlymų. Džiaugiamės, kad iniciatyva priimti amerikiečių karius yra kylanti iš apačios“, – sakė P. Zalewskis.
Klausiamas, ar svarstoma plėsti Vroclavo Strachovicės karinį oro uostą Pietvakarių Lenkijoje, P. Zalewskis pripažino dabartinę jo strateginę vertę, tačiau pridūrė, kad galutiniai sprendimai dėl geografinių vietų dar nepriimti.
Jis taip pat pažymėjo, kad priimant ištisus dalinius reikia apgyvendinti ir karių šeimas, todėl būtini būstai, mokyklos ir civilinė infrastruktūra. „Iš esmės kalbame apie mažo miestelio statybą. Tačiau tai labai atsiperka, nes tai yra investicija į mūsų nacionalinį saugumą“, – sakė jis.
Šiuo metu Lenkijoje nuolat arba rotaciniu principu dislokuota apie 10 tūkst. JAV karių. Pagrindiniai objektai yra „Aegis Ashore“ priešraketinės gynybos bazė Redzikove šalies šiaurėje, JAV armijos V korpuso priešakinė vadavietė Poznanėje ir logistikos garnizonas. Be to, pagrindinėje įrangos saugykloje Povidze laikomos parengties priemonės, įskaitant tankus, artileriją ir šarvuotąsias pėstininkų kovos mašinas, skirtas šarvuotajai brigadai.
Didžiąją JAV pajėgų dalį sudaro šarvuotosios brigados kovinė grupė, dislokuota Vakarų Lenkijos poligonuose, įskaitant Žaganį, Šventošovą, Boleslavecą, Skvežyną ir Torunę.
