JAV Kongresas nurodė paskelbti Epsteino dokumentus

J. Epsteino skandalas krečia politiką, teisėsaugą ir šalies elitą.
Respublikonų prezidentas smarkiai spaudė sąjungininkus Kongrese neviešinti minimos medžiagos, bet sekmadienį pasidavė, kai tapo aišku, kad net 100 respublikonų Kongrese yra pasirengę jam pasipriešinti.
Ši istorija išryškino retai matomą paramos respublikonų lyderiui nestabilumą.
Kongresas J. Epsteino bylų skaidrumo aktą patvirtino beveik vienbalsiai, įpareigodamas paskelbti neįslaptintus dokumentus, kuriuose išsamiai aprašytas tyrimas dėl liūdnai pagarsėjusio finansininko veiklos ir mirties 2019 metais areštinėje. Jo mirtis buvo pripažinta savižudybe.
Įstatymų leidėjai teigia, kad visuomenė nusipelno atsakymų byloje, kurioje yra daugiau nei 1 tūkst. įtariamų aukų.
Galimybės sulaikyti informaciją
D. Trumpas sako, kad bylos demaskuos įtakingus demokratus ir atskleis jų ryšius su J. Epsteinu, bet ir pats prezidentas sulaukia nepageidaujamo dėmesio dėl daug metų trukusios savo draugystės su žmogumi, kuris, kaip teigiama, turtingiems ir įtakingiems vyrams parūpindavo nepilnamečių mergaičių.
Atstovų Rūmuose už J. Epsteino bylų skaidrumo aktą balsavo 427 nariai, o prieš – tik vienas. Senatas sutiko iškart patvirtinti sprendimą ir skubos tvarka nusiųsti tekstą į Baltuosius rūmus.
D. Trumpas yra pažadėjęs nevetuoti įstatymo, bet Vašingtono stebėtojai nesitiki, kad greit paaiškės kokių nors naujų skandalingų dalykų.
Teisingumo departamentas turi daug galimybių sulaikyti informaciją, jei jos paviešinimas „pakenktų kokiam nors vykstančiam federaliniam tyrimui“.
Tuo metu D. Trumpas praėjusią savaitę nurodė pareigūnams ištirti J. Epsteino ryšius su svarbiais demokratais. Dėl to prezidentas sulaukė daug kritikos.
D. Trumpas iš pradžių pasisakė už bylų paviešinimą, bet pradėjęs eiti pareigas atsitraukė, kaltindamas demokratus „apgaulės“ skleidimu ir užsipuldamas politikus, kurie ragino minimus dokumentus paskelbti. Galiausiai savaitgalį jis vėl pakeitė savo poziciją.
Po respublikonų lyderių bandymų blokuoti balsavimą visi demokratai ir keturi respublikonai pasirašė „atleidimo peticiją“, reiškiančią, kad įstatymo projektas iškart teikiamas Atstovų Rūmų debatams „atleidžiant“ komitetą nuo jo tolesnio svarstymo. Pagal šią retą procedūrą projektas buvo pateiktas debatams nepaisant vadovybės norų.
Vėlai sekmadienį socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbtame įraše, kuriame jau palaikė siekį paviešinti bylas, D. Trumpas teigė, kad Atstovų Rūmų respublikonai turėtų balsuoti už dokumentų paviešinimą, „nes mes neturime ko slėpti“.
Antradienį Ovaliajame kabinete susitikęs su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu princu Mohammedu bin Salmanu D. Trumpas reporteriams sakė: „Aš neturiu nieko bendra su Jeffrey Epsteinu. Prieš daugelį metų išmečiau jį iš savo klubo, nes maniau, kad jis yra nesveikas iškrypėlis.“
Senos sąsajos
Tačiau yra daug duomenų apie D. Trumpo ryšius su J. Epsteinu, kuris organizuodavo vakarėlius ir kitas ryšių mezgimo progas turtingiesiems ir įtakingiesiems.
D. Trumpui dėl sąjungininkų spaudimo apsigalvojus ir pritarus bylų paviešinimui, nuo J. Epsteino nukentėję žmonės prieš Kongreso balsavimą spaudos konferencijoje kėlė klausimus dėl prezidento motyvų.
„Negaliu nebūti skeptiška dėl darbotvarkės, – sakė Haley Robson, kuri buvo užverbuota masažuoti J. Epsteiną, kai jai buvo 16-a. – Esu traumuota – nesu kvaila.“
Tuo metu, kai J. Epsteinas mirė, jam buvo iškelta federalinė byla dėl įtariamos prekybos žmonėmis operacijos, per kurią, kaip teigiama, buvo išnaudojamos nepilnametės mergaitės ir jaunos moterys. Prieš tai, 2008 metais, jis buvo nuteistas už nepilnametės įtraukimą į prostituciją.
Daug metų D. Trumpo dešiniojo sparno judėjimas skatino sekėjus tikėti, kad vyriausybė dangsto didelį sąmokslą.
Tačiau D. Trumpo Teisingumo departamentas liepą faktiškai uždarė bylą, paskelbdamas, kad po išsamaus patikrinimo daugiau informacijos šia tema nėra.
„Žinojo apie merginas“
Praėjusią savaitę Baltieji rūmai intensyvino pastangas išvengti balsavimo; D. Trumpas ir jo sąjungininkai paskutinę minutę bandė įtikinti du iš keturių respublikonų, pasirašiusių „atleidimo peticiją“, apsigalvoti.
Tai sukėlė pasipiktinimą D. Trumpo šalininkų stovykloje.
Įtrūkis padidėjo D. Trumpui atšaukus paramą savo lojalistei Marjorie Taylor Greene (Mardžori Teilor Grin). Tai, pasak jos, yra visiškai susiję su J. Epsteino bylomis.
„Tikrasis išbandymas bus (tas), ar Teisingumo departamentas paskelbs šiuos dokumentus. Ar visa tai liks įšaldyta tyrimuose?“ – kalbėjo ji spaudos konferencijoje.
D. Trumpas, kuris neigia daręs nusikaltimus ir sako, kad nutraukė ryšius su J. Epsteinu likus keleriems metams iki finansininko sulaikymo, bandė nukreipti dėmesį į J. Epsteino ryšius su demokratais, įskaitant buvusį prezidentą Billą Clintoną.
Tačiau naujai atskleisti faktai, pavyzdžiui, naujai pasirodę J. Epsteino elektroniniai laiškai, kuriuose teigiama, kad D. Trumpas „žinojo apie merginas“, atgaivino susidomėjimą jųdviejų santykiais.
