JAV: Libanas ir Izraelis gegužės 14–15 dienomis Vašingtone surengs naujas derybas

Derybos rengiamos nepaisant naujo Izraelio smūgio, suduoto pačiame Beiruto centre.
Per trečiadienio vakarą suduotą smūgį žuvo vienas iš „Hezbollah“ aukšto rango vadų, o Izraelis pareiškė, kad toliau taikysis į Irano remiamą kovotojų grupuotę, nepaisydamas Libane galiojančių paliaubų.
Kitą savaitę vyksiančios derybos bus jau trečiasis derybų ratas tarp Izraelio ir Libano, kurie dešimtmečius tiesiogiai nebendravo ir nepalaiko diplomatinių santykių.
„Kitą savaitę ketvirtadienį ir penktadienį Vašingtone vyks derybos tarp Libano ir Izraelio“, – pareiškė Valstybės departamento pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Pasak Libano valdžios, per Izraelio smūgius Libane nuo kovo 2 dienos žuvo daugiau nei 2 700 žmonių, įskaitant dešimtis žmonių, žuvusių po to, kai buvo paskelbtos paliaubos.
Per paskutines derybas balandžio 23 dieną abi pusės Baltuosiuose rūmuose susitiko su prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), kuris paskelbė, kad paliaubos pratęsiamos trims savaitėms.
Jis taip pat sakė, jog tikisi, kad per šį paliaubų laikotarpį įvyks istorinis Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) ir Libano prezidento Josepho Aouno (Žozefo Auno) susitikimas.
Tačiau J. Aounas pirmadienį pareiškė, kad susitikimui dar ne laikas, nes dvi šalys pirmiausia turi pasiekti susitarimą saugumo klausimais.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) antradienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad „tarp Libano ir Izraelio vyriausybių nėra jokių problemų“ ir kad problema yra „Hezbollah“.
„Apskritai manau, kad taikos susitarimas tarp Libano ir Izraelio yra visiškai pasiekiamas ir turėtų būti pasiektas“, – sakė M. Rubio.
Izraelis ne kartą surengė intensyvų Libano bombardavimą ir įsiveržė į Pietų Libaną.
Tai buvo atsakas į „Hezbollah“ raketų atakas, kurias ši Teherano remiama grupuotė surengė keršydama už ilgamečio Irano aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei (Ali Chamenei) nužudymą JAV ir Izraelio vasario 28 dieną pradėto karo su Iranu pradžioje.
Du ankstesni derybų ratai Vašingtone vyko tarp Izraelio ir Libano ambasadorių Jungtinėse Valstijose.
