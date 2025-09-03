JAV Nacionalinė gvardija siunčiama į demokratų bastioną Čikagą

„Mes įžengsime“, – sakė jis antradienį žurnalistams Vašingtone. D. Trumpas, be to, užsiminė, kad Nacionalinės gvardijos karius ketina nusiųsti ir į taip pat demokratų valdomą Baltimorės miestą. Ilinojaus valstijos, kurioje yra Čikaga, gubernatorius demokratas, JB Pritzkeris ryžtingai atmetė D. Trumpo planus.
JAV prezidentas paneigė kaltinimus, kad jis, vykdydamas savo kovos su tariamu nusikalstamumu kampaniją, koncentruojasi tik į demokratų valdomus miestus. „Tai ne politinis reikalas, – sakė D. Trumpas. – Aš turiu pareigą, kai per praėjusias pustrečios savaitės buvo nužudyta 20 žmonių ir 75 apšaudyti kulkomis“, – teigė jis.
Prieš tai D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ pavadino Čikagą „pavojingiausiu pasaulio miestu“ ir paskelbė, kad imsis veiksmų prieš ten esą kerojantį nusikalstamumą. „Greitai išspręsiu nusikalstamumo problemą, kaip tai padariau Vašingtone“, – pridūrė jis. Demokratų gubernatoriui JB Pritzkeriui esą skubiai būtina pagalba, tik jis to nežino.
JB Pritzkeris tuo tarpu kalbėjo apie „invaziją“, kuriai ruošiasi prezidentas. „Čikaga nenori dalinių mūsų gatvėse“, – žurnalistams kalbėjo gubernatorius. Nužudymų procentas Čikagoje per praėjusius ketverius metus sumažėjo beveik 50 proc. JAV prezidentui esą svarbu ne kovoti su nusikalstamumu. „D. Trumpui svarbu išbandyti savo valdžią ir sukurti politinę dramą, kad nukreiptų dėmesį nuo savo korupcijos“, – pažymėjo JB Pritzkeris.
Rugpjūčio 11 d. D. Trumpas jau nusiuntė Nacionalinę gvardiją į Vašingtoną. Dešinysis populistas respublikonas ir ten savo veiksmus argumentavo tariamai nekontroliuojamu nusikalstamumu, nors statistika rodo ženklų smurtinių nusikaltimų sumažėjimą sostinėje 2023–2024 m.
