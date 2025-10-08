 Trumpas ragina įkalinti Čikagos merą ir Ilinojaus gubernatorių

2025-10-08 16:43
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paragino įkalinti Čikagos merą ir Ilinojaus gubernatorių.

Trumpas ragina įkalinti Čikagos merą ir Ilinojaus gubernatorių / Scanpix nuotr.

Šiais raginimais Baltųjų rūmų šeimininkas eskaluoja savo neįprastus išpuolius prieš politinius oponentus.

„Čikagos meras turėtų būti įkalintas už tai, kad neapsaugojo ICE (Imigracijos ir muitinės tarnybos) pareigūnų! Gubernatorius  (J. B.) Pritzkeris – taip pat!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė D. Trumpas.

Respublikonas turėjo omenyje Ilinojaus demokratų lyderius, kurie prieštarauja jo įsakymui, kad ICE pareigūnai rengtų agresyvius reidus prieš migrantus Čikagoje.

