JAV pasitraukimas iš PSO – nuostolis visiems, teigia organizacijos vadovas

Pagal susitarimą tarp JAV ir Ženevoje įsikūrusios JT agentūros pasitraukimas įsigalioja nuo ketvirtadienio, kadangi baigiasi privalomas vienerių metų laikotarpis po pranešimo apie norą išstoti iš organizacijos.
Teoriškai viena iš susitarime nurodytų pasitraukimo sąlygų nebuvo įvykdyta, nes JAV nesumokėjo visų sutartų įnašų. Tačiau PSO neturi jokių galimybių nei reikalauti pinigų, nei neleisti išeiti.
„Tikiuosi, kad JAV persvarstys savo sprendimą ir vėl prisijungs prie PSO“, – Ženevoje sakė PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas, pridurdamas, kad dėl šio žingsnio pralaimi visi.
„Pasitraukimas yra nuostolis JAV, taip pat nuostolis visam likusiam pasauliui“, – sakė Tedrosas, pabrėždamas, kad kalbama ne apie pinigus, o apie bendradarbiavimą ir solidarumą.
Be kitų dalykų, PSO turi išankstinio perspėjimo sistemas pranešimams apie potencialiai pavojingų ligų protrūkius. Ji taip pat koordinuoja gripo vakcinų sudėtį ateinančiam sezonui, išanalizavusi pasaulyje cirkuliuojančius ligų sukėlėjus.
JAV nebedalyvauja nė vienoje iš šių veiklų. Likęs pasaulis dabar turi apsieiti be svarbių JAV turimų žinių.
D. Trumpo nepasitenkinimas PSO kilo dar koronaviruso pandemijos metu. Jau per savo pirmąją kadenciją jis mėgino pasiekti JAV pasitraukimo iš šios organizacijos. Tačiau jo įpėdinis Joe Bidenas tapo prezidentu dar nepasibaigus vienerių metų laikotarpiui ir atšaukė D. Trumpo įsaką.
D. Trumpas kaltina PSO piktnaudžiavus lėšomis ir netinkamai kovojus su pandemija.
Jam grįžus į Baltuosius rūmus, JAV nesumokėjo narystės mokesčių už 2024 ar 2025 m., kurių bendra suma siekia apie 280 mln. dolerių. JAV valstybės departamentas, paklaustas apie tai, komentarų nepateikė.
Praėjusią savaitę departamentas JAV transliuotojui NPR pareiškė, kad tolesnis finansavimas nebus skiriamas, teigdamas, kad JAV mokesčių mokėtojai jau patyrė pernelyg didelių išlaidų dėl PSO nesugebėjimo reaguoti į koronaviruso pandemiją.
Daug metų JAV buvo didžiausios mokėtojos. Jos nuolat savanoriškai mokėdavo daug kartų didesnį nei nustatytas nario mokestį ir dažnai padengdavo daugiau nei 15 proc. PSO biudžeto.
Dabar PSO priversta įgyvendinti griežtą taupymo programą. Iki 2026 m. vidurio, palyginti su 2025 m. pradžia, darbuotojų skaičius sumažės maždaug penktadaliu – iki maždaug 7 300. Panašiai tiek pat sumažės ir biudžetas.
Naujausi komentarai