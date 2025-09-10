JAV teisėja laikinai užblokavo Donaldo Trumpo galimybę atleisti FED valdytoją

Teisėja Jia Cobb (Džija Kob) patenkino L. Cook prašymą leisti jai likti centrinio banko valdybos nare, kol bus išnagrinėtas jos ieškinys, likus vos savaitei iki itin laukiamo FED posėdžio dėl palūkanų normų.
Paskelbtoje nuomonėje teisėja J. Cobb nustatė, kad „labai tikėtina“, kad L. Cook pavyks laimėti tam tikrus ieškinius, įskaitant teiginį, kad D. Trumpas pažeidė Federalinio rezervo įstatymą, nes jos atleidimas įvyko be rimtos priežasties.
„Visuomenės interesas užtikrinti Federalinio rezervo sistemos nepriklausomumą nusveria Cook atstatydinimą“, – pridūrė J. Cobb.
D. Trumpas neatsakė į žurnalisto klausimą apie nuosprendį, antradienio vakarą išeidamas iš restorano Vašingtone.
L. Cook advokatas Abbe Davidas Lowellas (Abis Deividas Louelas) sveikino šį teisėjos sprendimą, sakydamas, kad juo „pripažįstama ir patvirtinama Federalinio rezervo nepriklausomybės nuo neteisėto politinio kišimosi apsaugos svarba“.
„Jei prezidentui būtų leista neteisėtai nušalinti valdytoją Cook remiantis nepagrįstais ir miglotais kaltinimais, kiltų pavojus mūsų finansų sistemos stabilumui ir būtų pakenkta teisinei valstybei“, – sakė A. D. Lowellas.
JAV prezidento galimybės atleisti pareigūnus iš centrinio banko paprastai yra ribotos, o neseniai priimtoje Aukščiausiojo Teismo nutartyje teigiama, kad jo pareigūnai gali būti pašalinti tik dėl rimtos priežasties, kuri galėtų būti interpretuojama kaip piktnaudžiavimas tarnyba arba pareigų neatlikimas.
Antradienį paskelbtoje nuomonėje J. Cobb taip pat pažymėjo, kad L. Cook atvejis yra pirmasis toks nušalinimas nuo pareigų „per 111 metų Federalinio rezervo istoriją“, ir suabejojo D. Trumpo administracijos kaltinimų pobūdžiu.
„Taigi, (atleidimo) „dėl priežasties“ (reikalavimas) nenumato asmens pašalinimo vien dėl elgesio, kuris įvyko prieš jam pradedant eiti pareigas“, – rašė J. Cobb.
Šiais metais D. Trumpas didino spaudimą centriniam bankui, ne kartą kritikuodamas jo vadovą Jerome'ą Powellą (Džeromą Pauelą) už tai, kad šis anksčiau nesumažino palūkanų normų, nepaisant palankių infliacijos duomenų.
Federalinio rezervo politikos formuotojai atsargiai žiūri į palūkanų normų mažinimą, stebėdami D. Trumpo muitų poveikį kainoms.
D. Trumpas neseniai socialiniuose tinkluose pareiškė atleidžiantis L. Cook, motyvuodamas įtarimais dėl melagingų teiginių apie jos hipotekos sutartis.
L. Cook kaltinama, kad 2021 metais hipotekos dokumentuose nurodė dvi pagrindines gyvenamąsias vietas – vieną Mičigane, kitą – Džordžijoje. Pagrindinė gyvenamoji vieta paprastai pritraukia geresnes hipotekos paskolos sąlygas.
L. Cook 2022-aisiais tapo pirmąja juodaode moterimi centrinio banko valdyboje.
