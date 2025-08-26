 JT: 25 šalys dėl muitų nusprendė sustabdyti daugumos siuntų pristatymą į Jungtines Valstijas

2025-08-26 19:52
BNS inf.

Didėjant susirūpinimui dėl prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) numatomų muitų poveikio, 25 šalys nusprendė sustabdyti daugumos siuntų pristatymą į Jungtines Valstijas, antradienį pranešė Jungtinių Tautų (JT) pašto agentūra.

JT: 25 šalys dėl muitų nusprendė sustabdyti daugumos siuntų pristatymą į Jungtines Valstijas

D. Trumpo administracija yra skelbusi, kad nuo rugpjūčio 29 dienos panaikins mokesčių lengvatą mažoms siuntoms, įvežamoms į Jungtines Valstijas.

Dėl šio sprendimo Prancūzijos, Vokietijos, Indijos, Australijos ir virtinės kitų šalių pašto paslaugų teikėjai paskelbė, kad dauguma siuntų, siunčiamų į Jungtines Valstijas, nebebus priimamos.

Jungtinių Tautų Pasaulinė pašto sąjunga pranešė, kad „25 valstybių narių pašto operatoriai“ jai jau pranešė, kad „sustabdė pašto siuntų išsiuntimą į Jungtines Valstijas, ir paminėjo neaiškumus, konkrečiai susijusius su tranzito paslaugomis“.

„Šios paslaugos bus sustabdytos, kol bus gauta daugiau informacijos apie tai, kaip JAV valdžios institucijos įgyvendins (paskelbtas) priemones, taip pat apie faktinį reikiamų veiklos pokyčių įgyvendinimą“, – teigiama sąjungos paskelbtame pranešime.

