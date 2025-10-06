 JT Žmogaus teisių taryba inicijuoja tyrimą dėl pažeidimų Afganistane

2025-10-06 15:11
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių taryba pirmadienį nusprendė inicijuoti tyrimą, siekiant surinkti įrodymų apie įtariamus žmogaus teisių pažeidimus Afganistane.

JT Žmogaus teisių taryba inicijuoja tyrimą dėl pažeidimų Afganistane / Scanpix nuotr.

Europos Sąjungos (ES) pasiūlytas rezoliucijos projektas, kuriame raginama sukurti „nepriklausomą tiriamąjį mechanizmą Afganistanui“, Ženevoje įsikūrusioje 47 šalių Taryboje buvo priimtas be balsavimo.

