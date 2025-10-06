Europos Sąjungos (ES) pasiūlytas rezoliucijos projektas, kuriame raginama sukurti „nepriklausomą tiriamąjį mechanizmą Afganistanui“, Ženevoje įsikūrusioje 47 šalių Taryboje buvo priimtas be balsavimo.
JT Žmogaus teisių taryba inicijuoja tyrimą dėl pažeidimų Afganistane
2025-10-06 15:11
Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių taryba pirmadienį nusprendė inicijuoti tyrimą, siekiant surinkti įrodymų apie įtariamus žmogaus teisių pažeidimus Afganistane.
JT Žmogaus teisių taryba inicijuoja tyrimą dėl pažeidimų Afganistane / Scanpix nuotr.
