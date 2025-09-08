JT ragina atlikti tyrimą dėl 17 Nepale nužudytų protestuotojų

Nepalo policija buvo apkaltinta atidengusi ugnį į protestuotojus, reikalavusius, kad vyriausybė panaikintų draudimą naudotis socialiniais tinklais, ir nužudžiusi mažiausiai 17 žmonių.
„Esame šokiruoti šiandien Nepale įvykdytų protestuotojų nužudymų ir sužalojimų ir raginame atlikti greitą ir skaidrų tyrimą“, – sakė JT teisių biuro atstovė spaudai Ravina Shamdasani (Ravina Šamdasani).
Tūkstančiai jaunų nepaliečių išėjo į Katmandu gatves, norėdami išreikšti savo pasipiktinimą dėl socialinių tinklų draudimo.
Riaušių policija panaudojo gumines kulkas, ašarines dujas ir vandens patrankas prieš demonstrantus, perlipusius per spygliuotą tvorą prie parlamento.
Policijos atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP sakė, kad žuvo 17 žmonių.
Žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ ir vienas protestuotojas teigė, kad į juos buvo šaudoma tikrais šoviniais.
R. Shamdasani teigė, kad jos biuras gavo „keletą itin nerimą keliančių kaltinimų dėl nereikalingo ar neproporcingo saugumo pajėgų jėgos naudojimo“ protestų metu.
„Raginame pareigūnus gerbti ir užtikrinti taikių susirinkimų teises ir saviraiškos laisvę“, – sakė ji, tvirtindama, kad „visos saugumo pajėgos privalo laikytis pagrindinių teisėsaugos pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo principų“.
Nuo penktadienio Nepale yra neprieinami tokie socialiniai tinklai kaip „Facebook“, „YouTube“ ir „X“, vyriausybei užblokavus 26 neregistruotas platformas. Tai sukėlė vartotojų pyktį ir sumaištį.
„Nepalas džiaugiasi gyvybinga demokratija ir aktyvia pilietine erdve, o dialogas yra geriausia priemonė spręsti jaunų žmonių problemas“, – tvirtino R. Shamdasani.
„Raginame persvarstyti socialinių tinklų reguliavimo priemones, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų Nepalo įsipareigojimus žmogaus teisių srityje“, – pridūrė ji.
Naujausi komentarai