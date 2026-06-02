Kalifornijos gubernatoriaus pirminiuose rinkimuose – įtempta trijų kandidatų kova

Valstijoje vykstantys vadinamieji „džiunglių pirminiai rinkimai“ suveda visus kandidatus į kovą vieną prieš kitą, nepriklausomai nuo partinės priklausomybės. Du daugiausiai balsų surinkę kandidatai pateks į lapkritį vyksiančius visuotinius rinkimus, kuriuose bus išrinktas įstatymų numatytą kadencijų limitą pasiekusio gubernatoriaus Gavino Newsomo įpėdinis.
Ilguose balsavimo biuleteniuose, kurie paštu buvo išsiųsti visiems registruotiems rinkėjams šioje stipriai demokratinėje 40 mln. gyventojų turinčioje valstijoje, įrašyta daugiau nei 60 pavardžių.
Naujausios apklausos rodo trijų kandidatų jėgų pasiskirstymą, o pirmauja buvęs JAV prezidento Joe Bideno sveikatos apsaugos sekretorius Xavieras Becerra.
Dėl antrosios vietos ir galimybės lapkritį susigrumti su X. Becerra varžosi demokratas Tomas Steyeris ir Donaldo Trumpo palaikomas respublikonas Steve'as Hiltonas.
Milijardierius rizikos draudimo fondų valdytojas T. Steyeris išleido daugiau nei 200 mln. dolerių (171,73 mln. eurų) iš savo asmeninių lėšų kovingai kampanijai, kurioje pasisako už didesnius mokesčius turtingiesiems ir mažesnes komunalinių paslaugų sąskaitas sunkiai besiverčiančiai Kalifornijos viduriniajai klasei.
Buvęs britų politikos strategas ir buvęs „Fox News“ komentatorius S. Hiltonas didžiąją savo kampanijos dalį skyrė kritikai demokratams, tvirtai kontroliuojantiems Kalifornijos valdžios svertus, tvirtindamas, kad jie negali išspręsti valstiją kamuojančių problemų, nes patys jas ir sukūrė.
Šių problemų yra daugybė, todėl tam, kas laimės lapkritį, teks susidurti su milžinišku darbų sąrašu.
Benamystė
Jei Kalifornija būtų valstybė, ji būtų ketvirta pagal dydį pasaulyje, tačiau nepaisant didžiulės ekonomikos ir neįtikėtino turto židinių, gausiausią gyventojų skaičių turinti JAV valstija nėra patenkinta.
Kol Silicio slėnio technologijų specialistai džiaugiasi nuostabiais namais, sparčiai kylančios būsto kainos ir beveik patologinis nenoras statyti naujus būstus reiškia, kad milijonai žmonių sunkiai išgali susimokėti už nuomą.
Didžiulės komunalinių paslaugų sąskaitos ir brangiausi degalai šalyje, kartu su dideliais mokesčiais bei prastėjančiomis viešosiomis paslaugomis, tik sustiprina bendrą neteisybės jausmą.
Taip pat egzistuoja labai matoma ir, atrodo, neišsprendžiama benamystės problema, aktuali tūkstančiams nuo jos kenčiančių žmonių ir darkanti tokių didžiųjų miestų kaip Los Andželas ir San Fransiskas gatves.
Nepaisant rinkimų svarbos ir visur transliuojamų televizijos reklamų, ši kova tarp kandidatų nesukėlė didelio susidomėjimo, o visuomenė neatrodo entuziastinga, net jei šis balsavimas gali turėti reikšmės visos šalies mastu.
Manoma, kad dabartinis gubernatorius G. Newsomas taikosi į prezidento postą 2028 metais, sekdamas Ronaldo Reagano, kuris gubernatoriaus postą užėmė nuo 1967 iki 1975 metų, pėdomis.
Los Andželas
Los Andželo rinkėjai antradienį taip pat balsuoja miesto mero pirminiuose rinkimuose.
Dabartinė merė Karen Bass, siekianti antrosios kadencijos, atsidūrė tarp kairiojo sparno iššūkio, kurį metė buvusi jos sąjungininkė miesto taryboje, ir dešiniojo sparno puolimo, kurį vykdo kovinga realybės šou žvaigždė.
Buvusi JAV Kongreso narė ir Demokratų partijos senbuvė K. Bass savo kadenciją antrojo pagal dydį JAV miesto vadovės poste pradėjo be fanfarų ir atrodė, kad šiame liberaliame mieste bus perrinkta beveik automatiškai.
Tačiau jos neryžtingas reagavimas į didžiulius gaisrus, siaubusius miestą 2025 metų sausį, sukėlė problemų.
Teigiamai įvertinta reakcija į federalinius imigracijos reidus šiame itin įvairialypiame mieste šiek tiek pataisė padėtį, tačiau ji išlieka pažeidžiama, o naujausios apklausos rodo, kad ji žengia koja kojon su tarybos nare Nithya Raman, atstovaujančia demokratiniams socialistams.
Iš paskos seka Spenceris Prattas, buvęs realybės šou veikėjas, kurio namas sudegė per niokojančius gaisrus.
S. Prattas išreiškė platų visuomenės pyktį dėl lėto atstatymo proceso, duobėtų Los Andželo kelių, nuo narkotikų priklausomų benamių ir miesto rotušės, kuri laikoma neefektyvia bei priklausoma nuo specialiųjų interesų grupių.
Jo žinia, kaip ir S. Hiltono gubernatoriaus rinkimuose, yra orientuota į visuomenės saugumą ir griežtą kovą su nusikalstamumu, ir tai sulaukia atgarsio net tarp kai kurių tradicinių demokratų rinkėjų.
Yra dar apie dešimt kitų kandidatų, tačiau nesitikima, kad kuriam nors iš jų pavyks atsidurti antraštėse.
Jei kas nors antradienį surinks 50 proc. balsų, laimės iš karto. Priešingu atveju du geriausiai pasirodę kandidatai pateks į visuotinius rinkimus, vyksiančius lapkričio 3 dieną.
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