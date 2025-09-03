Kallas: Rusijos, Kinijos ir Šiaurės Korėjos lyderių susitikimas – iššūkis tarptautinei sistemai

„Žvelgdami į Kinijos prezidentą Xi Jinpingą, stovintį Pekine greta Rusijos, Irano ir Šiaurės Korėjos lyderių, galime suprasti, kad tai ne tik antivakarietiška taktika, bet ir tiesioginis iššūkis tarptautinei sistemai, pagrįstai taisyklėmis“, – žurnalistams sakė Kaja Kallas.
„Tai ne tik simboliška. Rusijos karą Ukrainoje palaiko Kinijos parama. Tai naujoji realybė, su kuria Europa dabar turi susidurti“, – pridūrė ji.
Pekine trečiadienį vykusiame didžiuliame parade Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas lydėjo Xi Jinpingą, taip vainikuodami visą savaitę trukusį Kinijos vadovo ir jo sąjungininkų diplomatinį pasirodymą prieš Vakarus.
Xi Jinpingas paspaudė jiems abiem rankas ir plepėjo žengdamas raudonu kilimu Tiananmenio aikštėje, V.Putinui stovint Kinijos lyderio dešinėje, o Kim Jong Unui – kairėje.
„Matome sąmoningus bandymus pakeisti tarptautinę tvarką“, – vėlesnėje kalboje sakė K. Kallas.
„Kinija ir Rusija taip pat kalba apie bendrus pokyčius, kokių nebuvo šimtą metų, ir apie pasaulinės saugumo tvarkos peržiūrą“, – teigė ji.
Pasak K. Kallas, Europa turi geriau panaudoti savo „geopolitinę galią“ pasaulinių neramumų akivaizdoje.
„Kuriama nauja pasaulio tvarka“, – pažymėjo K. Kallas.
„Ji nebus suformuota be Europos, bet ją formuos tai, ką Europa yra pasirengusi daryti, ar mes esame pasirengę pripažinti, kad Europa turi atlikti geopolitinį vaidmenį“, – tvirtino ES vyriausioji diplomatė.
