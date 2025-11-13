Kas nutinka, jei skrydžio metu nenaudojamas lėktuvo režimas: mažai kas žino atsakymą

Įjungus lėktuvo režimą, jūsų telefonas nustoja jungtis prie mobiliojo ryšio bokštų, o kai kuriais atvejais net prie „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“. Ši funkcija atsirado dar 1991 m. JAV Federalinės ryšių komisijos prašymu, nes buvo susirūpinta, kad mobiliojo ryšio signalai gali trukdyti svarbios orlaivio įrangos veikimui.
Taip pat yra papildoma nauda – lėktuvo režimas padeda taupyti akumuliatoriaus veikimo laiką, nes ieškant mobiliojo ryšio tinklo, „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ įrenginio, akumuliatorius gerokai išsikrauna. Bet kas nutinka, jei skrydžio metu neįjungiate lėktuvo režimo? Ar būsite suimti? Arba jūsų telefonas atimtas? Tiesą sakant, nieko, rašo BGR, remdamasi Gary'iu Coxu, pilotu ir instruktoriumi, turinčiu 7000 skrydžio valandų patirtį.
Šiai nuomonei pritaria ir pilotas, „TikTok“ kūrėjas ir JAV armijos veteranas PerchPoint. „Tačiau vis dar yra tikimybė, kad atsiras trukdžių ausinėms.“
Triukšmas eteryje: kodėl tai svarbu
Sėkmingas skrydis priklauso nuo visiškai aiškaus ryšio su oro eismo kontrolieriais. Oro eismo kontrolieriai kasdien valdo tūkstančius orlaivių ore ir ant žemės. Pilotų ausinės sukurtos taip, kad skleistų kuo aiškesnį garsą – tai labai svarbu.
PerchPoint teigimu, jei trys ar keturi keleiviai bandys prisijungti prie mobiliojo ryšio tinklo būdami ore, telefonų radijo bangos gali trukdyti ausinių radijo signalams. Nors tai nėra katastrofiška, tai gali sukelti nemalonų triukšmą ir iškraipymus: pilotai girdės kontrolierių, tačiau ryšys gali būti „nešvarus“.
Dėl šios priežasties Federalinė aviacijos administracija (FAA) mano, kad lėktuvo režimo įjungimas yra vienintelis garantuotas būdas išvengti telefono trukdžių orlaivio sistemoms. Šiuolaikiniai lėktuvo režimo nustatymai leidžia naudoti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“, išjungiant tik mobiliojo ryšio tinklą.
Net ir nedidelės priemonės gali padėti išvengti nereikalingo streso skrydžio metu – tiesiog įsitikinkite, kad įjungtas lėktuvo režimas ir kad į lėktuvą nepasiimate įtarimą keliančių įrenginių. Tai daro skrydį patogesnį ir saugesnį visiems.
Ar lėktuvo režimas naudingas ne tik lėktuve?
Lėktuvo režimo įjungimas kartais gali būti naudingas ir ant žemės. Jis ne tik taupo akumuliatorių, bet ir gali pagreitinti telefono įkrovimą. Taip pat yra greitas gyvenimo triukas, kuris gali pagerinti signalą beveik bet kuriame išmaniajame telefone: įjunkite lėktuvo režimą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį išjunkite.
Tai priverstinai atjungia nuo dabartinio bokšto, o telefonas vėl prisijungia prie stabilesnio arba netoliese esančio tinklo.
