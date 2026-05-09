Keiras Starmeris: teisinga pamoka yra įsiklausyti į rinkėjus

Ketvirtadienį vykusiuose balsavimuose nusivylę rinkėjai parėmė kraštutinių dešiniųjų ir nacionalistų partijas. Tai buvo didžiausias K. Starmerio rinkiminis išbandymas nuo 2024-ųjų, kai leiboristai išstūmė konservatorius iš valdžios.
„Teisinga pamoka yra įsiklausyti į rinkėjus“, tačiau tai „nereiškia posūkio į dešinę ar kairę“, laikraštyje „The Guardian“ rašė K. Starmeris, kuriam teko susidurti su raginimais atsistatydinti.
Prieš imigrantus nusiteikusi partija „Reform UK“ pasiekė laimėjimų visoje Anglijoje, Škotijoje ir Velse, nors Škotijos ir Velso partijos šiuose rinkimuose iškovojo didžiausią vietų dalį.
Suskaičiavus beveik visus balsus paaiškėjo, kad rezultatai leiboristams yra niūrūs, ypač Velse, kur jie pirmą kartą per 27 metus nuo Kardifo parlamento įsteigimo prarado deleguotos vyriausybės kontrolę.
Nacionalistų partija „Plaid Cymru“, ilguoju periodu siekianti Velso nepriklausomybės, dabar yra didžiausia partija, „Reform UK“ liko antroje, o leiboristai – trečioje vietoje.
Škotijoje Škotijos nacionalinė partija išlieka didžiausia jėga, tačiau jai nepavyko užsitikrinti daugumos – ji laimėjo šešiomis vietomis mažiau nei 2021-aisiais.
Anglijoje „Reform UK“ gavo beveik 1 500 iš 5 000 tūkst. galimų tarybų narių vietų. Žaliesiems taip pat sekėsi neblogai – jie iškovojo daugiau nei 500 vietų.
Leiboristai prarado beveik 1 400 tarybų narių vietų ir užleido kelių vietos institucijų kontrolę, nors rezultatai Londone nebuvo tokie prasti, kaip prognozuota.
Vos prieš dvejus metus leiboristai triuškinama pergale visuotiniuose rinkimuose išstūmė konservatorius iš valdžios, tačiau jiems nepavyko užtikrinti ekonomikos augimo, be to, partiją persekiojo politinės klaidos ir skandalai.
Sukilusios partijos tuo pasinaudojo, JK gyventojams grumiantis su užsitęsusia pragyvenimo išlaidų krize.
