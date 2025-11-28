Keturios valstybės, turinčios branduolinę triadą: kuri išlaiko pasaulinį pranašumą?

Tik nedidelė valstybių grupė ne tik turi branduolinius ginklus, bet ir galingiausią bei atspariausią atgrasymo mechanizmą – branduolinę triadą. Tai gebėjimas smogti iš sausumos, jūros ir oro, todėl tokia sistema praktiškai nepažeidžiama: net vieno komponento sunaikinimas neatima iš šalies galimybės imtis atsakomųjų veiksmų.
Šiandien tik keturios šalys turi pilną triadą, rašo „Wion“. Būtent branduolinių triadų buvimas labiausiai formuoja pasaulinę jėgų pusiausvyrą.
Kas yra branduolinė triada?
Branduolinė triada – atspariausia ir stabiliausia atgrasymo sistema. Jei vienas iš jos komponentų sunaikinamas pirmojo smūgio metu, kiti du išlaiko gebėjimą imtis atsakomųjų veiksmų. Sausumos raketos užtikrina kovinę parengtį, povandeniniai laivai – slaptumą, o orlaiviai – lankstumą. Todėl valstybės, turinčios triadą, nuolat modernizuoja visus tris komponentus.
JAV. Pirmoji suformuota triada
Jungtinės Valstijos tapo pirmąja šalimi, Šaltojo karo metu dislokavusia visavertę branduolinę triadą. Sausumos komponentą sudaro tarpžemyninė balistinė raketa „Minuteman III“, jūrinį komponentą – „Ohio“ klasės strateginiai povandeniniai laivai, ginkluoti „Trident II“ raketomis, o oro komponentą – B-52H ir B-2 strateginiai bombonešiai, gabenantys branduolines bombas ir sparnuotąsias raketas.
Šiuo metu JAV modernizuoja visus tris komponentus: „Sentinel“ programą, skirtą naujoms tarpžemyninėms balistinėms raketoms, „Columbia“ klasės povandeninius laivus ir naująjį B-21 bombonešį.
Rusija. Didžiausias branduolinis arsenalas
Valstybė okupantė turi didžiausią pasaulyje branduolinių galvučių atsargą ir pilnai veikiančią branduolinę triadą. Jos sausumos komponentą sudaro šachtinės ir mobilios tarpžemyninės balistinės raketos, tokios kaip RS-24 „Yars“ ir „Sarmat“.
Jūros komponentą sudaro „Borei“ klasės povandeniniai laivai, ginkluoti „Bulava“ raketomis. Oro komponentą sudaro bombonešiai Tu-95MS ir Tu-160, galintys gabenti tolimojo nuotolio branduolines sparnuotąsias raketas. Rusija tradiciškai branduolinį atgrasymą laikė savo gynybos doktrinos pagrindu, tačiau tai netrukdo jai periodiškai kelti grėsmę visam pasauliui.
Kinija. Naujausia pilnavertė triada
Kinija sparčiai sukūrė branduolinę triadą, ypač ją išplėtusi per pastaruosius dešimt metų. Sausumos komponentą sudaro „Dongfeng-41“ raketos ir kitos mobilios tarpžemyninės balistinės raketos.
Jūros komponentą sudaro „Jin“ klasės povandeniniai laivai, ginkluoti JL-2/JL-3 raketomis. Oro komponentą sudaro H-6 bombonešiai ir šiuo metu kuriamas H-20. Šalis didina kovinių galvučių skaičių ir kuria antrojo smūgio iš jūros galimybes.
Indija. Nauja „branduolinės triados klubo“ narė
Indija užbaigė savo triados formavimą, paleisdama povandeninių laivų komponentą. Sausumos komponentą sudaro „Agni“ serijos raketos, o oro komponentą – orlaiviai, galintys gabenti branduolinius ginklus.
Karinio jūrų laivyno komponentas pradėjo pilnai veikti su povandeniniu laivu INS Arihant, apginkluotu balistinėmis raketomis. Indija yra viena iš nedaugelio šalių, kurių triadą remia oficiali „ne pirmojo panaudojimo“ doktrina.
Šalys, siekiančios pilnos triados
Kai kurios valstybės turi du komponentus ir yra arti pilnos triados sukūrimo:
• Prancūzija turi iš povandeninių laivų paleidžiamas raketas ir orlaivius, tačiau 10-ajame dešimtmetyje atsisakė sausumos komponento.
• Jungtinė Karalystė išskirtinai remiasi povandeniniais laivais, tačiau turi techninį potencialą plėtrai.
• Šiaurės Korėja turi sausumos branduolinių raketų ir išbandė iš povandeninių laivų paleidžiamas raketas, tačiau neturi tvirtos triados.
